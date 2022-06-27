نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية اليوم على الشاشات تصل حتى 60% في المقال التالي
تكون مكتبة جرير من إحدى المكاتب التي تُقدم وتعرض الخصومات المذهلة مع العروض القوية جدًا، حيث أن هذه المكتبة تعد من أكبر المكاتب الشهيرة المتخصصة في بيع كل المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويريدها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، كما أن هذه المكتبة قد استطاعت توفير وتقديم هذه العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل شخص متواجد داخل المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعد من المكاتب التي قدمت ووفرت كل المستلزمات والمستحضرات التي يرغب بها ويحتاج لها كل مواطن في المملكة العربية السعودية بالأسواق المركزية والمالية.
كما أن هذه المكتبة وفرت كافة السلع والمستلزمات التي يرغب بها ويريدها كل فرد في المملكة العربية السعودية، وكذلك يكون متوافر في هذه المكتبة كل السلع والمستلزمات التي يريدها كافة طلاب المدارس مع منتجات المكاتب وكل ألعاب الأطفال في السعودية.
تخفيضات جرير السعودية
- شاشة التلفزيون حجمها 50 بوصة من النوع ال جي الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 2499 بدلًا من 4549 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون حجمها 55 بوصة من النوع تي سي ال الترا اتش دي ال اي دي الصغير يدعم الأندرويد باللون الأسود تكون بسعر 4499 بدلًا من 6399 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع شاومي مي تي في بي 1 الذكية الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 1699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة الممتاز من النوع امباد الواسعة المرقمة عدد 140 ورقة باللون الأبيض تكون بسعر 39 ريال سعودي.
- لوح مفكرة التخطيط للعمل من النوع كامبريدج باللون الأبيض تكون بسعر 29 ريال سعودي.
- قلم الحبر الجل من النوع زيبرا ساراسا كليب عدد 5 ألوان الأزرق والأحمر والأخضر والوردي والأسود يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- قلم الحبر الجاف من النوع روكو 1428 باللون الأحمر بالرأس الكروية تكون بسعر 1.5 ريال سعودي.
- عبوة غيار القلم من باركر رولر يول الحجم المتوسط باللون الأزرق يكون سعرها 22 ريال سعودي.
- الصمغ الفاخر من النوع يوهو باور 50.00 مل باللون الأصفر يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- الصمغ الأبيض من النوع روكو حجم 125.00 مل باللون الأبيض يكون بسعر 9 ريال سعودي.
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