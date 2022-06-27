نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية بنصف الثمن بمناسبة فصل الصيف تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده في السعودية، ينتظر الكثير من المواطنين في الوقت الحالي العروض التي يتم تقديمها من قبل أسواق بنده الغذائية، ويعتبر ذلك أكثر ما يميز أسواق بنده حيث أنه خلال فترة العروض يمكن أن يحصل العملاء على كل احتياجاتهم بأسعار أقل، كما تقوم شركة بنده بإضافة الكثير من الأقسام المختلفة إلى فروعها كل فترة لذلك تضم هذه العروض عشرات المنتجات الغذائية المختلفة وأجهزة المنزل وأيضاً الهواتف المحمولة.
عروض بنده السعودية
نجحت شركة بنده في تأسيس موقع إلكتروني للتسوق خاص بها، حيث أنه من خلال هذا الموقع يمكن أن يطلع الأشخاص على المنتجات المتاحة في فروع الشركة وطلب هذه المنتجات، كما تقوم شركة بنده بمشاركة العملاء العروض الجديدة على هذا الموقع الالكتروني الخاص بها وذلك لكي يستفيد منها الكثير من العملاء.
تقوم شركة بنده بإعداد قائمة من العروض الأسبوعية التي تحتوي على الكثير من المنتجات المختلفة التي يبحث عنها العملاء بشكل دائم، وخلال هذه العروض يمكن أن يحصل العملاء على هذه المنتجات بأسعار أقل ومناسبة.
تخفيضات بنده اليوم
- سعر علبة حلاوة بالتمر والهبل حلواني 250 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- سعر علبة حلاوة طحينية سادة حلواني أخوان 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
- سعر علبة كريمة نوتيلا من البندق والكاكاو 750 جرام 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- سعر علبة عسل الغابة السوداء الشفاء 500 جرام 66 ريال سعودي بدلاً من سعر 107 ريال سعودي.
- سعر علبة عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 500 جرام 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 37 ريال سعودي.
- سعر علبة عسل نحل صافي لنجنيز 500 جرام 32 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.
- سعر علبة رقائق حبوب القمح الكامل بالفواكه نستله 23 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- سعر علبة كريمة الفول السوداني الخشنة العضوي 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.
- سعر علبة شاي فرط ربيع المذاق الأصلي 800 جرام 23 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- سعر علبة قهوة كلاسيكية سريعة التحضير نسكافيه 200 جم 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- سعر علبة كابتشينو تورا بيكا 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
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