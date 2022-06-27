نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تخفيضات جرير على الشاشات الذكية والتليفزيون بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي
إليكم عروض عيد الأضحى المبارك من مكتبات جرير خلال يونيو 2022، عروض jarir bookstore مكتبة جرير من الموضوعات المهمة جدًا للكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية ودائمًا ما يبحثون عنها، وذلك لأنها عروض متميزة للغاية ويوجد بداخل العروض مجموعة من المنتجات الملفتة بأسعار متميزة للغاية، وخلال هذه الأيام تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات المهمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخلال هذا المقال سأتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض جرير اليوم الجريئة على الاليكترونيات بمناسبة فصل الصيف
الفرع الرئيسي مكتبات جرير السعودية
في الثمانينات من القرن الماضي تم إنشاء مكتبات جرير السعودية وكان أول فرع منها داخل مدينة الرياض وهي عاصمة المملكة، وكان عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع المستلزمات المدرسية ولكن الآن الأمر أختلف تمامًا فقد أصبحت مكتبات جرير أكبر وأهم المكتبات في المملكة العربية السعودية حيث يوجد بها كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى معظم الأدوات الإلكترونية والكهربية وملحقاتها المختلفة.
إليكم عروض عيد الأضحى المبارك من مكتبات جرير في يونيو 2022
هذه الأيام تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- بطاقة سامبا جرير سامسونج جالكسي جي 27 دبليو اي دي سعر 2999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سامسونج اسبيس مونيتور 27 شاشه عريضه بسعر 1199 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ام اس اي اوبتكس شاشه 32 بوصه بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم أبل أستوديو ديسبلاي شاشه عرض بسعر 7999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج شاشة 24 سي دي شاشة عرض كمبيوتر بسعر 1199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة اتش بي 27 اف سعر 1199 ريال سعودي.
- عرض جرير بينكيو زوي اكس ال 2546 شاشة للألعاب بسعر 1599 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير إيسر نيترو شاشة 28 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير سامسونج جي 5 32 بوصة شاشة للألعاب بسعر 1399 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بينكيو ذوى شاشة العاب 75 هرتز بسعر 799 ريال سعودي.
- مكتبة جرير كتب بينكيو اي اكس كيو بسعر 1699 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة شاشة بينكيو موبينيوز شاشة للألعاب بسعر 1499 ريال سعودي.
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