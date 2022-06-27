نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على أجهزة المطبخ تصل إلى 45% حتى نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، أكثر ما يتم البحث عنه حالياً من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية هو العروض المتاحة من شركة العثيم، حيث تقوم هذه الشركة بعرض مجموعة من العروض الأسبوعية للعملاء، وتضم هذه العروض مجموعة من أكثر المنتجات التي يحتاج لها العملاء بشكل يومي ومن خلال هذه العروض يمكن أن يتم الحصول عليها بسعر أقل.
عروض العثيم السعودية
أكبر الأسواق الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية هي أسواق العثيم، حيث تعتبر من أقدم الأسواق التي تم تأسيسها في المملكة ولذلك فإنها مكان موثوق به من قبل العملاء، وتقوم الشركة بإضافات أقسام جديدة لفروعها كل فترة، حيث يوجد الآن قسم للأجهزة الكهربائية والملابس والهواتف المحمولة أيضاً.
تمتلك شركة العثيم عشرات الفروع في الكثير من المناطق المختلفة، وتقوم الشركة بالتوسع بشكل دائم وذلك لكي تكون قريبة من العملاء في كل مكان، كما أنه من الممكن الآن أن يتم طلب المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
تخفيضات العثيم اليوم
- سعر هاتف محمول آيفون 11 مساحة 128 جيجا بايت 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول آيفون 13 برو ماكس 128 جيجا بايت 4409 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
- سعر سماعة ابل اير بودز الجيل الثالث 625 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي.
- سعر خلاط كليك أون 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- سعر ميكرويف كليك أون 20 لتر 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- سعر جهاز محضر الطعام مولينكس 2.4 لتر 289 ريال سعودي بدلاً من سعر 459 ريال سعودي.
- سعر قطاعة الخضار كينوود 120 ريال سعودي بدلاً من سعر 180 ريال سعودي.
- سعر غلاية كيك اون 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 60 ريال سعودي.
- سعر مكيف أرو الصحراوي 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 389 ريال سعودي.
- سعر فرن أي تي سي الكهربائي 45 لتر 220 ريال سعودي بدلاً من سعر 329 ريال سعودي.
- سعر مكنسة نيكاي الكهربائية 1400 وات 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 169 ريال سعودي.
- سعر براد ماء أرو حار وبارد 329 ريال سعودي بدلاً من سعر 419 ريال سعودي.
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