شوف اقوى واجدد عروض وتخفيضات العثيم السعودية بمناسبة عيد الاضحى وخصومات حتى 60% الحق العروض فورا

اقوى واجدد عروض وتخفيضات العثيم السعودية ، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك يقوم متجر العثيم بتقديم الكثير من العروض والتخفيضات الكبيرة، على عدد كبير من المنتجات والسلع التي يتم عرضها بأسواق العثيم والتي تعرف بأنها من أكبر المتاجر الإلكترونية المتنوعة من حيث المنتجات الموجودة بها والتي يقبل عليها الكثير من محبين التسوق واغتنام الفرصة للعروض المختلفة، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أبرز التخفيضات التي يتم عرضها في متجر العثيم والعروض مستمرة لمدة أسبوع كامل، فتبدأ من يوم 24 يونيو حتى توفر أفضل التخفيضات التي قد تصل حتى 60% على العديد من السلع للمنتجات الغذائية على الخضروات والفواكه والمكسرات واللحوم إلى جانب بطاقات سنابل الخير.

اقوى واجدد عروض وتخفيضات العثيم السعودية

يوجد الكثير من العروض المقدمة من قبل متجر العثيم والتي تتمثل في الآتي:ـ

أهم عروض اليوم على الأرز المتنوعة منها البسمتي يبلغ سعر الكيلو نحو 49,95 ريال سعودي بدل من 65.50 ريال سعودي.

متوفر أرز جودان مزة بسعر 27,95 ريال للكيس الواحد بوزن 10 كيلو بدل من 36,75 ريال سعودي.

يوجد مجموعة كبيرة من التخفيضات الضخمة على كافة منتجات هالي سواء كانت بسكويت ومياه هالي.

على كافة منتجات هالي سواء كانت بسكويت ومياه هالي. متاح تخفيضات على كافة منتجات أمريكانا على كرات اللحم والبرجر وغيرها.

10 كيلو من سكر الأسرة متوفر بسعر 28.95 ريال سعودي بدل من 34.95 ريال سعودي.

مرتديلا الفلة الدجاج السادة بوزن كيلو جرام متاحة بسعر 13,95 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفا شرائح أخضر بوزن 900 جرام متاحة بسعر 17.95 ريال سعودي.

بطاقة سنابل الخير

تُتيح لك أسواق العثيم بطاقة سنابل الخير والتي تكون عبارة عن بطاقة يبلغ قيمتها 100 ريال سعودي تتمكن من شرائها من الكثير للطرق الإلكترونية والقيام بتبدلها مع الأقارب حتى أن يستطيع شراء جميع الاحتياجات المقدمة من أسواق العثيم وهي من بين الأعمال الخيرية التي تقدم من قبل متاجر العثيم خلال ذلك الأسبوع، ومن الممكن شراء ذلك البطاقة عن طريق تطبيق اكتساب وقد تصل لك بشكل إلكتروني، كما أن من الممكن توفير البطاقة عن طريق تطبيقات التوصيل سبيدي والتي يتم إرسالها لك ولجميع المستفيدين كما تريد، وتتمكن من الحصو عليها من خلال أي فرع من الفروع الخاصة بسوق العثيم بكل بساطة عن طريق الكاشير الموجود بالفرع، ويتم القيام بكشط البطاقة وتصويرها وإرسالها لمن ترغب بالاستفادة من البطاقة.