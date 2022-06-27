نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده اليوم 40% خصم لمدة يوم واحد او نفاذ الكمية تسوق الآن في المقال التالي
تخفيضات بنده اليوم، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تم بنائها وتشييدها عام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المركزية والتجارية والمالية، وذلك يتم لبيع كل السلع والمنتجات التي يحتاجها ويريدها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية إلى أن قام الهايبر بتوفير المنتجات الثانية منها الغذائية والغير غذائية حتى أصبح الهايبر من أنجح الشركات الشهيرة التي تتواجد بالسعودية.
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تخفيضات بنده اليوم
يكون هايبر بنده من الأسواق التي يتوافر بها كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها ويريدها كل فرد بالمملكة العربية السعودية أما أن تكون تلك السلع والمنتجات غذائية أو غير غذائية مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يعمل سوق بنده على توفيرها إلى كافة زبائن السوق، فيمكن تقديم ومنح تلك العروض والخصومات سواء كانت بالصورة اليومية أو الأسبوعية على كل السلع والمستلزمات والسلع المتواجدة في الهايبر.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده الأسبوعية 50 جرام من الدونات الكلاسيك نوعه ستوكسون يكون بسعر 11.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- خصومات بنده الشهرية لب المانجو من النوع الفونسو السنبلة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية ناجت من النوع السنبلة مقدار 672 جرام يكون بسعر 18.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
تنزيلات بنده الشهرية
- تخفيضات بنده الأسبوعية البازلاء الخضراء من النوع سيارا مقدار 800 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 10 قطع من شيش الكباب الغنم مقدار 500 جرام يكون سعره 11.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم الفرنك البقري مقدار 454 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- تخفيضات بنده الشهرية 2.5 كيلو جرام من البطاطس المقلية من النوع ساديا تكون بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية البرجر المشوي المدخن مقدار 1344 جرام من النوع ساديا يكون بسعر 27.95 بدلًا من 45.50 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم الدجاج البروستد زينغس فليه مقدار كيلو جرام يكون بسعر 39.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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