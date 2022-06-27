نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي العروض من هايبر بنده خصومات وتخيفضات على المنتجات الغذائية اشتري ووفر كتير في السعوديه في المقال التالي

قدمت مجموعة وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية بعض العروض والتخفيضات على كل المنتجات، وموضوعنا اليوم يناقش أبرز عروض بنده في السعودية لهذا الشهر يونيو لعام 2022م، وتعد ماركت بنده هي من أشهر سلاسل تجارية داخل المملكة ويتوفر بها كل المنتجات والأجهزة التي قد تحتاج إليها كل ربة منزل وكل شخص بشكل عام حيث تشمل العروض المنتجات الغذائية بكل ما قد يحتاج إليه الفرد والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والمطبخ. عروض بنده في السعودية 2022م تونة قودي خفيفة سعرها يصل إلى 15.93 ريال سعودي بدلًا من 29.85 ريال سعودي.

عسل الشفاء الأبيض طبيعي سعره انخفض من 83.90 ريال سعودي إلى 41.95 ريال سعودي.

سكر الأسرة ناعم وزن 13كيلو جرام سعره 31.95 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس بسمتي سعره انخفض من 83.95 جنيه مصري ووصل إلى 31.95 ريال سعودي.

كيس دجاج دو 10 كيلو سعره وصل إلى 174.95 ريال سعودي بدلًا من 195.95 ريال سعودي.

زبدة المراعي طبيعية وغير محلاه سعرها 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.80 ريال سعودي.

مياه نستله بيور لايف سعرها كان 13 ريال سعودي وبعد الخصم وصل إلى 7.95 ريال سعودي.

بسكويت أوريو بكريمة الشيكولاتة سعره 23.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

مزيج من زيت الزيتون وزيت بكر سعره 20 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي. عروض بنده يونيو 2022م منتجات غذائية جبنة كريم بوك قابلة للدهن سعرها وصل من 21.95 ريال سعودي إلى 11.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية رفيعة داري وزن 2كيلو وصل من 20.95 ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

محلى ستيفانا سعره وصل من 19.75 ريال سعودي إلى 11.95 ريال سعودي.

شعرية إندومي مقلية للتحضير جاهزة سعرها وصل إلى 53.75 ريال سعودي إلى 48.95 ريال سعودي.

جبنة كيري مربعات سعر العلبة 27.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

علبة ورق عنب السوسن ناعمة وطرية سعرها 14.95 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

أرز مصري جرين فارمر سعره انخفض من 33 ونصف ريال سعودي إلى 26.95 ريال سعودي.

سمن المراعي نقي سعر العلبة منه 34.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

كريمة بنده بالبندق والكاكاو سعرها 9.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي العروض من هايبر بنده خصومات وتخيفضات على المنتجات الغذائية اشتري ووفر كتير في السعوديه - ثقفني

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