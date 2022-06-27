نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفة للتخلص من الحشرات المنزلية ضعيها في الأركان ستطرد النمل و الصراصير نهائيا وللابد في دقيقة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت الحشرات من المشاكل الشائعة التي يعاني الكثير منها في البيوت وخاصة مع دخول فصل الصيف وتظهر الحشرات في البيت في حالة عدم تنظيفه بشكل جيد وفي حالة وجود القمامة غير مغطاة أو ترك بقايا الطعام في المطبخ دون تغطيبتها او التخلص منها وبالتالي تتجمع حولها الحشرات, كما ان الحشرات تتواجد في الأماكن التي تكون بها نسبة الرطوبة عالية جدًا وفي حالات وجود رطوبة في الحوائط ويعاني الكثير في التخلص من هذه الحشرات, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن التخلص بها من الحشرات بسهولة.

خليط الشطة السحري للقضاء على الحشرات من البيت خلال دقيقة واحدة

خليط الشطة من الطرق الطبيعية التي تقضي على الحشرات بشكل نهائي دون أن تسبب أي أضرار عند الاستخدام مثل المبيدات الحشرية التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة, كما أن تكلفتها إقتصادية, وبعد استخدامها بفترة قصيرة سيلاحظ أختفاء الحشرات من البيت نهائي, ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:-

نستخدم كوب من الماء ونضع عليه ربع كوب من خل التفاح.

نضيف عليهم معلقة كبيرة شطة بودر, ومعلقة من بودرة الخيار وهي مادة سامة للحشرات متواجده لدي العطار.

نقلب كل المكونات وبعد ذلك نضعهم في زجاجة ونبدأ في استخدامها بشكل عادي في اي مكان به حشرات.

كيفية القضاء على الصراصير في دقيقة واحدة باستخدام عجينة السكر

عجينة السكر وحمض البوريك من أفضل الطرق البديلة عن اي بودر مبيد للصراصير حيث أن مفعولها قوي كما أن مكوناتها سهلة ويمكن تحضير كمية كبيرة منها بتكلفة رخيصة على عكس مبيدات الصراصير الجاهزة, ولكنها تحتاج الي حذر عند استخدامها مثل وضعها في مكان بعيد عن متناول الأطفال لتجنب تناولها والتسبب في التسمم, ويتم تحضيرها كالتالي:-