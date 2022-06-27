نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض بنده الجديدة في السعودية تخفيضات وخصومات رهيبه على جميع المنتجات والاجهزة تسوق فورا في المقال التالي

اخر عروض بنده الجديدة في السعودية تخفيضات وخصومات رهيبه ننشر لكم اليوم آخر عروض بنده السعودية لصيف 2022م وعروض عيد الأضحى المبارك، لا تتوقف ماركت بنده في المملكة العربية السعودية عن إبهارنا وتقديم كل ما نحتاج إليه بأسعار تنافسية متميزة، و لذلك فإن الإقبال عليها مستمر بعروض وبدون عروض ولكن العروض هي فرصة ذهبية للكثير من الأشخاص وخاصة الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من المنتجات، و في سطور مقالنا اليوم سنقوم بعرض الكثير من عروض التخفيضات المقدمة من ماركت بنده لعملائها. آخر عروض بنده السعودية سعر زبدة لوريا الغير مملحة يصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

علبة كورن فليكس كونتري نستلة وصل إلى 14.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

زجاجة مياه بيرين مقاس 6 في 1.5 لتر وصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي.

تونة فودي خفيفة قطع سعر العلبة 14.96 ريال سعودي بدلًا من 25 ونصف ريال سعودي.

شرائح جبن برجر نادك – قليل الدسم سعره 9.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي وزن 400جرام.

مياه صفا 48 في 200 مللي جرام سعر الزجاجة 18.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

بطاطس قليل قطع صوابع لامب وستون 2.5 كيلو جرام سعرها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي.

كرتونة مياه صفا سعر الزجاجة 18.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

شاي خدير سعر العلبة 100 كيس يصل إلى 14.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ونصف ريال سعودي. عروض بنده السعودية على المنتجات الغذائية سعر أيس كريم باسكن روبنز يصل إلى 29.95 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال سعودي.

زجاجة عصير الصافي يصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال سعودي.

بسكويت دانيسا بالزبدة فاخر سعر العلبة منه وصلت إلى 29.95 ريال سعودي بدلًا من 38 ونصف ريال سعودي.

شراب موسى بالشعير يصل إلى 25.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

شيكولاتة جالاكسي مشكل وزن 900جرام وصل سعرها إلى 59.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

وصل سعر أرز تاج الهند البسمتي إلى حوالي 62.95 ريال سعودي بعد أن كان 72.95 ريال سعودي.

مربى سان دالفور بدون سكر سعرها 15.95 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم 26.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اخر عروض بنده الجديدة في السعودية تخفيضات وخصومات رهيبه على جميع المنتجات والاجهزة تسوق فورا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اخر عروض بنده الجديدة في السعودية تخفيضات وخصومات رهيبه على جميع المنتجات والاجهزة تسوق فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.