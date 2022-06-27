نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابح مسابقة الحلم يونيو 2022 كيلو ذهب وفائز الحلم بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابح مسابقة الحلم يونيو 2022 بكيلو ذهب مع المسابقة الجديدة من الحلم ومبلغ 100 ألف دولار أمريكي مع مصطفي ألاغا . إعلان الفائز في مسابقة الحلم بعد أن تم الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الوسائل المتعددة . التي توفرها مسابقة الحلم سواء عبر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم علي الأنترنت كما كان دخول المسابقة عبر رقم مسابقة الحلم الجديدة . المرادف لكل دولة علي مستوي العالم بالكامل كذلك تنوعت مسابقة الحلم 2022 منذ بدايتها لذلك العالم . ما بين جوائز وصلت إلي ملايين الدولارات النقدية مع منازل وفيلات فخمة في مدن أوروبية . كما تأتي مسابقة الحلم في ثوب جديد أخر وتنوعها ما بين مبالغ نقدية وذهب وصل وزنه لواحد كيلو جرام . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنتابع التفاصيل الخاصة بمسابقة الحلم الجديدة .
رابح مسابقة الحلم يونيو 2022 مع الإعلامي مصطفي ألاغا
إعلان الفائز في مسابقة الحلم مقرراً له مساء اليوم وسوف يتم الإفصاح عن رابح مسابقة الحلم يونيو 2022 . الأول بفوزه بكيلو ذهب والثاني فوزه بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي كما أن فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم . ما زالت قائمة حتي مساء اليوم ويمكنك أن تكون أن الفائز في مسابقة الحلم الجديدة لشهر يونيو . كل ما عليك هو أن تقوم بإرسال رسالة نصية علي رقم مسابقة الحلم الجديدة . تحتوي تلك الرسالة علي كلمة حلم أو Dream وبعد أن ترسل الرسالة سيقوم برنامج الحلم بالرد بسؤال يجب أن يتم . الإجابة عليه وكلما تم الإجابة علي العديد من الأسئلة تضاعفت فرصة الفوز في مسابقة الحلم . كذلك بجانب دخول مسابقة الحلم عبر الموقع الرسمي لقنوات MBC بتسجيل البيانات الخاصة بك علي الموقع . كما يمكنك الاتصال عن طريق الأرقام المخصصة في مسابقة الحلم أما فيما يخص أرقام مسابقة الحلم . سنعرضها خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكنك أن تكون أنت رابح مسابقة الحلم يونيو 2022 عبر الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الأرقام الآتية :-
- مسابقة الحلم من داخل السعودية برقم 650444 شركة موبايلي .
- كما دخول الحلم من داخل السعودية أيضاً برقم 755505 شركة زين .
- كذلك تم تخصيص رقم هاتف لدولة الكويت لدخول الحلم وهو 4141 Gsm .
- مسابقة الحلم 2022 الاشتراك بها من داخل الإمارات برقم 6070 .
- يمكن الاشتراك في الحلم من داخل البحرين برقم 94000 خاص بشركة Batelco .
- كما دخول الحلم من داخل العراق عن طريق رقم 2266 شركة Asiacell .
- قبل إعلان الفائز في مسابقة الحلم اليوم يمكنك الاشتراك من داخل مصر برقم 95458 GSM .
- بجانب إمكانية دخول مسابقة الحلم لكافة دول العالم بأرقام 008821622775627 ، 0088216101069 .
باقي 5 أيام على السحب ويتحقق الحلم بــ 100 ألف دولار وكيلو ذهب..لا تضيعوا الفرصة
الحلم غيّر حياتك
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— الحلم (@Dream_MBC)
باقي 5 أيام على السحب ويتحقق الحلم بــ 100 ألف دولار وكيلو ذهب..لا تضيعوا الفرصة— الحلم (@Dream_MBC) June 22, 2022
الحلم غيّر حياتك
شارك الآن
https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/GYVr66w1Q9
رابح مسابقة الحلم يونيو 2022 المقرر له الإعلان في برنامج الحلم الليلة مساءً مع الإعلامي مصطفي ألاغا . يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم لتكون أنت الفائز في مسابقة الحلم فالفرصة قائمة حتي مساء اليوم . وسنوافيكم أن شاء الله بأي جديد عبر مقالات جديدة من “موقع ثقفني” وبالنسبة لباقي . الدول التي لم نعرض لها أرقام هواتف مسابقة الحلم لشهر يونيو يمكنكم الاشتراك في . مسابقة الحلم عن طريق الأرقام الدولية والتي عرضنا منها رقمين مختلفين لكي ما تسنح الفرصة . لدخول مسابقة الحلم الجديدة ونتمنى للجميع الفوز في الحلم الجديد سواء بكيلو الذهب أو بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي .
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