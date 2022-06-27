نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حصرية على أسعار الهواتف والأجهزة الكهربية ضمن آخر عروض بنده لشهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم حصري أفضل عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر بسعر 419 ريال بدلا من 499 ريال خصم 16%، يتوفر موزع مياة بارد و حار دورا بسعر 499 ريال بدلا من 749 ريال خصم 34%، يتوفر خلاط كليك اون 500 واط بسعر 139 ريال بدلا من 189 ريال خصم 27%، تتوفر شواية كهربائية كولين 2000 واط بسعر 159 ريال بدلا من 219 ريال خصم 27% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده للجوال والأجهزة الكهربائية

تتوفر شواية مسطحة سينكور بسعر 159 ريال بدلا من 259 ريال خصم 39%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية عصارة سينكور بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال خصم 44%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده فرامة لحم كولين 1400 وات بسعر 169 ريال بدلا من 249 ريال خصم 32%، تتوفر مكواة كليك اون بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال خصم 44%.

يتوفر ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 419 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية طاهية أرز سنكور سعة 2.8 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده ميكرويف كينوود سعة 20 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال خصم 22%، يتوفر خلاط يدوي كليك أون بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال خصم 38%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون دورا FULL HD حجم 42 بوصة LED بسعر 899 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية تلفزيون إمبكس جلوريا يدعم تقنية 4K سمارت تي في 50 بوصة بسعر 1099 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 42%، يتوفر هاتف نوكيا G10 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال خصم 7%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر هاتف ZTE بليد A31 بلس سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 319 ريال بدلا من 349 ريال خصم 9%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف فيفو Y72 سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 1099 ريال بدلا 1299 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية هاتف اوبو A55 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلا من 919 ريال خصم 13%.

يتوفر هاتف هونر 50 ضمن عرض حصري للأعضاء سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 960 ريال بدلا من 999 ريال، يتوفر هاتف ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 849 ريال بدلا من 899 ريال، يتوفر هاتف شاومي ريدمي 10 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 729 ريال بدلا من 749 ريال ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.