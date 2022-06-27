أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة ووداعا لحر الصيف

من الطرق التي يبحث عنها الجميع في الفترة الحالية هو عمل تكييف منزلك بطرق بسيطة وبخطوات سهلة، حيث أن التكييف في المنزل يكون من أهم الضروريات في فصل الصيف وهذا يرجع الى ارتفاع درجات الحرارة التي يعاني منها العديد من الأشخاص لذلك عند الإعلان عن فكرة عمل في المنزل بدأ العديد من الاشخاص يبحثون عن هذه الطريقه بالخطوات الخاصة بها.

أسهل طرق عمل تكييف بسيط في المنزل

تكييف الماء والملح

فكره هذا التكييف تعتمد بشكل كبير على وجود كمية كبيرة من الماء بالاضافة الى أنه لابد أن يتوفر زجاجتين من البلاستيك ملعقة كبيرة من الملح :

وفي البداية لعمل هذا التكييف المنزلي بكل سهولة وبخطوات بسيطة نقوم بالخطوات التالية

أن نضع ملعقة من الملح في كل زجاجة.

وفيما بعد نضع كمية الماء الموجودة لدينا بالزجاجات..

ولا بد ان نقوم بوضع كل زجاجات في المبردات حتى تتجمد.

ونقوم باحضار المروحة ونثبت الزجاجات على الشبكة الخاصة بالمروحة من الخلف وبهذه الطريقة سوف تحضر لنا هواء بارد يشبه هواء التكييف بأقل الإمكانيات.

التكييف المحمول

ولكن تعتبر فكرة عمل هذا التكييف مختلفة كثيرا عن التكييف السابق حيث تعتمد فكرة عمله على:

وجود مروحة صندوق من الثلج بالاضافة الى قطعة من الخشب والعديد من مسامير التثبيت ومكعبات الثلج.