نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الموبايلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أقوى، وأكبر عروض لولو السعودية على الموبايلات الحديثه التي تلبي كافة إحتياجات المستهلك السعودي الذي يبحث عن هواتف متميزة بامكانيات جبارة حيث نستعرض معكم بعض هذه العروض على تلك الجوالات، ومواصفاتها المميزة لتوفير إمكانيه الإختيار بسهولة، ويسر من بين تلك العروض الكبيرة، والكثيرة.

أحدث عروض من لولو هايبر ماركت السعودية على الموبايلات

تأتي تلك العروض بالعديد من الماركات بمواصفات متميزة مثل سامسونج، ونوكيا، وأيفون، وأوبو، وشاومي، وفيفو، وأونر، وهواوي، وموتورولا.

أحدث عروض من لولو هايبر ماركت السعودية على الأيفون

نبدأ بعرض لولو هايبر ماركت على الأيفون حيث يوجد عرض على ايفون 13 بذاكرة داخلية 128 جيجا بسعر 3299 بدلاً من 3799 ريال، وأيفون 13 برو بسعر 4149 بدلا من 4699 ريال، وأيفون 13 برو بذاكرة داخلية 256 جيجا بسعر 4599 بدلاً من 5199 ريال، وأيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 128بسعر 4649 بدلاً من 5199 ريال.

تنزيلات لولو هايبر ماركت السعودية على موبايلات سامسونج

تأتي موبايلات سامسونج في عروض مبهرة على سامسونج جالكسي S22 الترا 5G بذاكرة داخلية 512 جيجا بسعر 5,499 بدلا من 5,699 ريال بالاضافه إلى ساعة ذكية هدية، وعرض أخر على سامسونج جالاكسي S22 5G بذاكرة داخلية 256 جيجا بسعر 3299 بدلاً من 3499 ريال، وموديل أخر بذاكرة داخليه 128 جيجا بسعر 3999 بدلاً من 4149 ريال.

تنزيلات كبيرة من لولو السعوديه على موبايلات أوبو

من أكبر تلك التخفيضات على موبايلات أوبو عرض على أوبو رينو 7 برو 5G بذاكرة داخلية 256 جيجا بالإضافه إلى سماعات بلوتوث لاسلكية مجاناً بسعر 2799، وعرض على موبايل أوبو رينو 7 بذاكرة داخلية 256 جيجا بسعر 1799 بدلاً من 1999 ريال، وعرض أخر على موبايل أوبو 6Z بذاكرة داخلية 128 جيجا بسعر 1899 بدلاً من 1499 ريال.