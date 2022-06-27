نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 55% على اللحوم الطازجة والخضروات في المقال التالي
عروض بنده اليوم تطرح شركة بنده العديد من السلع التي وصلت حوالي أربعمائة سلعة من المنتجات التي تخص العلامات التجارية في الهايبر وهذا من أجل خدمة العديد من العملاء، كما أن شركة بنده تعتبر من إحدى المتاجر التي تخص التجزئة التي يكون موثوق بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من الموظفين التي تم وصولها نحو 20 ألف عامل يعملون في الشركة بمهارة وإتقان من أجل إنجاز كافة المهام لمدة قياسية، وهذا لتحسين جودة الحياة للأفراد بالمملكة من خلال العمل بشكل مستمر من أجل تقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات.
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عروض بنده الأسبوعية
يتواجد في هايبر بنده أقوى وأكبر العروض والخصومات القوية التي يتم توافرها في كل فروع شركة بنده بالمملكة العربية السعودية المتواجدة على السلع الغذائية التي يحتاجها كل شخص في السعودية ومن ضمنها، الدجاج واللحوم بكافة أنواعهم مع الأجبان، كما يتواجد في الهايبر التخفيضات والعروض الكبيرة على كافة ما يتوافر في الهايبر، وأيضًا تكون شركة بنده من ضمن الشركات المتميزة التي تستطيع توفير الخصومات والعروض الكبيرة لكي تناسب مع كافة الأفراد المتواجدين في المملكة.
خصومات بنده اليوم
- سعر الكيلو جرام من المفروم البقري البرازيلي يكون 25.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكفتة البرازيلية البقرية يكون 26.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- الجبن فيتا غنم فالبريسو مقدار كيلو جرام يكون بسعر 64.95 بدلًا من 74.95 ريال سعودي.
- الجبن قليل الدسم من النوع هايلاند قريش مقدار كيلو جرام يكون سعرها 22.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من صدر حبش المدخن من النوع حلواني إخوان يكون بسعر 89.95 بدلًا من 136.95 ريال سعودي.
- الجبن قشقوان السبنلة مقدار كيلو جرام تكون بسعر 42.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- الجبن المصري دومتي دوبل كريم فيتا يكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الجبن الأبيض دوبل كريم هنغاري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من اللبنة نوعها بريزيدن يكون بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- الكزبرة المطحونة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 55% على اللحوم الطازجة والخضروات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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