نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام فقط خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات في المقال التالي
عروض العثيم اليوم سوق العثيم يقوم بتقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات التي تتواجد بإستمرار طوال العام أما أن تكون من المنتجات الغذائية ومن ضمنها، اللحوم الطازجة والأسماك والمجمدات ومنتجات الوقاية الشخصية والخضروات والأدوات والأجهزة المنزلية وأيضًا الأجهزة الكهربائية والمنظفات وكل ما يتم طرحه في السوق، كما أن هذا السوق يكون من أشهر الأسواق الناجحة التي تتواجد في السعودية التي تقوم بطرح الخصومات والعروض المذهلة والكبيرة التي يبحث عنها الكثير من الأفراد بالمملكة.
عروض العثيم السعودية اليوم على منتجات البقالة تصل الى 60%
عروض العثيم اليوم
يكون سوق العثيم من إحدى الأسواق التي تعتبر من ضمن السلاسل التجارية الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أنه يمتلك العديد من الأقسام والأصناف وهذا لكي يتم تلبية كل الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها ويريدها كل المواطنين والعائلات المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، قسم يخص الحيوانات الأليفة والأدوات والأجهزة المنزلية ومنتجات الأطفال والألعاب والهايبر ماركت وغير ذلك من السلع التي يريدها كافة الأفراد بالمملكة العربية السعودية.
خصومات العثيم
- سعر الكيلو جرام من شبيهة الجبن البيضاء من النوع داري يكون 15.95 ريال سعودي.
- شبيهة الجبن الأبيض من النوع جرين لاند مقدار 1.5 كيلو جرام سعرها يكون 29.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من قطع الدجاج المشكلة من النوع الوطنية يكون بسعر 10.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللحم الحاشي بغير عظام تكون 39.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من اللحم الحاشي مع العظام يكون بسعر 29.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من سكر الأسرة يكون بسعر 28.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 4 حبات من دقيق الأولى الفاخر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 9.50 بدلًا من 17.44 ريال سعودي.
- شبيهة الجبن الفيتا الدنماركية مقدار كيلو جرام يكون بسعر 13.95 ريال سعودي.
- مرتديلا الفلة الدجاج السادة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 23.95 ريال سعودي.
- زيتون كوبوليفا الشرائح الأخضر مقدار 900 جرام تكون بسعر 17.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام فقط خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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