نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إكسترا هي شركة رائدة في مجال بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والأجهزة الإلكترونية من مختلف الماركات وبمناسبة دخول فصل الصيف تقدم شركة إكسترا أقوى العروض والتخفيضات على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. عروض شركة إكسترا على أجهزة اللاب توب متوفر لينوفو إيديا باد فليكس 5 لاب توب كور أي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام وبحجم شاشة 14 بوصة إس إس دي مزود بشاشة لمس متوفر باللون الرمادي. متاح إتش بي إنفي 13 كور أي 5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبحجم شاشة 13.3 بوصة متوفر باللون الفضي. متواجد لينوفو إيديا باد أنتل سيليرون إن بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وبحجم شاشة 14 بوصة متوفر باللون الرمادي. متاح إتش بي ستريم 11 أنتل سيليرون بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 11.6 بوصة متوفر باللون الأبيض. متوفر أيسر سويفت 3 أنتل كور أي 5 بحجم شاشة 14.5 بوصة بسعة تخزينية 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام ويندوز 11 مزود بواي فاي متوفر باللون الفضي. متواجد لينوفو إيديا باد 5 بحجم شاشة 14 بوصة بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام كارت شاشة مدمج ويندوز 11 متوفر باللون الفضي. خصومات شركة إكسترا على التابلت متوفر تابلت سامسونج جالكسي أي 7 بحجم شاشة 10.4 بوصة 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام مزود بواي فاي ومتوفر باللون الرمادي. يوجد هواوي تي 10 إس ميت باد بحجم شاشة 10.1 بوصة بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق. متاح لينوفو تاب إم 10 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبحجم شاشة 10.1 بوصة مزود بواي فاي متوفر باللون الرمادي. عروض شركة إكسترا على المكيفات متوفر مكيف جداري من هاير 18400 وحدة مع إيونيزر فلتر نانو أكوا بارد. تخفيض كبير على مكيف جداري من كلاس برو 27200 وحدة روتاري بارد. يوجد مبرد هواء من سيمفوني 50 لتر تصميم عصري متوفر باللون الأبيض. خصم كبير على مكيف جداري من ميديا 18300 وحدة تنظيف ذاتي بارد. متواجد مكيف جداري من سامسونج 17000 وحدة بارد. متوفر مكيف جداري من سامسونج 18000 وحدة روتاري حار وبارد.

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