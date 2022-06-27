بمكون سحرى رجعي الخشب القديم والموبليا جديدة قبل العيد الخشب هينور وتبقى عفش عروسة بجنية واحد بس

بمكون سحرى رجعي الخشب القديم والموبليا جديدة ، الأثاث الخشبي يكون بحاجة للتنظيف والتلميع بشكل منتظم، والقضاء على البقع والأماكن الداكنة على الكراسي والطاولات والروف وجميع الأثاث الخشبي مع المحافظة أن يظهر بأفضل حالاته، ومن هنا تبدأ عملية البحث عن أفضل ملمع ومنظف للأثاث الخشبي دون أن يكون له أي تأثير على جودة الأثاث أو يؤدي لتشققات الخشب على المدى البعيد، وبعيد عن أي نوع من المواد الكيميائية المتاحة بالأسواق بأسعار باهظة، ولها تأثير كبير على جودة ومظهر الأثاث الخشبي وكذلك لونه، وسوف نتعرف سويًا على خطوات عمل ملمع خشب بالمنزل بمكونات طبيعية.

بمكون سحرى رجعي الخشب القديم والموبليا جديدة

يتم استخدام العديد من المواد الطبيعية بالمنزل لعمل ملمع خشب دون بذل مجهود كبير وبأقل تكلفة:ـ

زيت الزيتون

في إناء عميق يتم مزج كوب من زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون وتقلب المكونات بشكل جيد.

ويتم وضع الخليط في زجاجة رزاز ويتم رش مقدار مناسب على قطع الأثاث المراد تلميعه.

تنظيف قطع الأثاث بقطعة من القماش الجاف، وسوف تلاحظين لمعان وتتمتعي برائحة متميزة للغاية.

تلميع الخشب بالفازلين

بإمكانك استخدام الفازلين كملمع للخشب، وبالأخص عند القيام بإزالة البقع الماء والقضاء على أي آثار للأكواب التي توجد الخشب.

عند القيام بتنظيف قطع الأثاث بالفازلين سوف تلاحظين التنظيف واللمعان بطريقة جيدة.

تنظيف الخشب اللاكيه

في البداية يتم التخلص من الأتربة العالقة على الموبليا بفرشاة ناعمة، ونقوم بمزج ماء دافئ وبدائل الصابون مع بعضهم البعض.

نغمس قطعة من القماش في الخليط ونمسح بها قطع الأثاث بشكل جيد ومن ثم تجفف بفوطة ناعمة وجافة.

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