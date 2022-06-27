نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في سحب مسابقة الحلم 2022 لربح 100الف دولار وكيلو ذهب عبر MBC Dream في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتعرف سوياً من خلال هذا التقرير عبر موقع ثقفني نيوز الإخباري على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، بالإضافة إلى أرقام الاشتراك بالمسابقة من جميع دول العالم، بعدما أصبحت من أكثر الموضوعات بحثاً علي محرك جوجل الشهير تزامناً مع اقتراب موعد سحب مسابقة الحلم 2022، والاعلان عن اسم صاحب الحظ السعيد والفائز بجائزة مليون دولار أمريكي وبيت في تحدي الجزر اليونانية، والتي يقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الاغا.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وقد أعلن الإعلامي مصطفى الآغا عند تقديم مسابقة الحلم 2022 الموسم الحالي بأن سحب المسابقة الجديد يحتوي علي جائزتين منهم جائزة ال100 الف دولار أمريكي، ومنهم جائزة كيلو دهب، وطالب المتابعين في سرعة الاشتراك في المسابقة للحصول على الجوائز القيمة وتحقيق الحلم والطموحات المرغوب فيها، وقد كانت المسابقة علي مدار الأعوام الماضية من اهم وأشهر المسابقات الترفيهية التي لها أهمية كبيرة لدي المشاهدين علي قناة ام بي سي ،وجميع الشباب الذين يرغبون في تحقيق أهدافهم، وينطلق السحب والاعلان عن الفائز بداية من يوم الاثنين 26 يونيو 2022 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

يومان فقط ويمكن أن تصبح من سعداء الحظ..والسحب هذه المرة على 100ألف دولار و كيلو ذهب

انتظرونا في حلقة#صدى _الملاعب يوم الإثنين 27 يونيو الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية الحلم غيّر حياتك شارك الآنhttps://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/EvRRr2Ip7V — الحلم (@Dream_MBC) يومان فقط ويمكن أن تصبح من سعداء الحظ..والسحب هذه المرة على 100ألف دولار و كيلو ذهب

انتظرونا في حلقة#صدى _الملاعب يوم الإثنين 27 يونيو الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية



الحلم غيّر حياتك



شارك الآنhttps://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/EvRRr2Ip7V — الحلم (@Dream_MBC) June 25, 2022

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وفي حال رغبت في معرفة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم فما عليك سوي كتابة رقم هاتفك عبر موقع المسابقة علي الانترنت،و ستصلك يوميا فرص بالسحوبات ومجموعة من الأسئلة التي يمكنك الإجابة عليها لزيادة فرصك دون تكلفة إضافية، وعليك الإجابة عليها بصورة صحيحة لزيادة فرصتك في الربح، والتي لا طالما كان اشتراكك في المسابقة فعال، ستصلك الفرص وباقة الأسئلة يوميا، أو يمكن إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، أو يمكن الاشتراك من خلال تطبيق حلم Dream علي المتاجر الإلكترونية، من خلال الأرقام التالية.