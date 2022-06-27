شوف عروض جرير تقسيط بسعر الكاش وخصم حتى 66% على الإلكترونيات من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية والإلكترونيات نقدمها لكم بخصم يصل إلى 66%، هذا مع خدمة الدفع بالتقسيط على دفعات شهرية المقدمة لعملاء المملكة العربية السعودية، كما يتيح لكم موقع مكتبات جرير jarirbookstore ميزة التسوق اون لاين والتوصيل حتى باب المنزل، مع الإستفادة بمميزات إضافية لحاملي بطاقات الإئتمان.

عروض جرير تقسيط بسعر الكاش وخصم حتى 66% على الإلكترونيات من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

تجدون مع عروض مكتبة جرير jarir bookstore تقسيط بسعر الكاش لكل المنتجات المتاحة في الفروع أو على الموقع الإلكتروني، والذي يقدم خصم كبير على أجهزة الجوالات، والشاشات، والكمبيوتر بكل أنواعه، كما ضمت التخفيضات ما كات متنوعة ما بين الفئة العليا والفئة المتوسطة، والفئة الإقتصادية.

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في التالي تجدون اسعار الجوالات من إصدارات ايفون 13 جرير iphone 13 التي هي آخر ما طرحته شركة ابل من سلاسل ايفون في المملكة العربية السعودية، كما يوجد كذلك إصدارات أقدم من ايفون 12 وايفون 11، هذا بالإضافة إلى الجوالات الأحدث من هواوي samsung وسامسونج المسيطران على الفئة المتوسطة، بجانب جوالات شاومي xiaomi واوبو وهونر في الفئات الإقتصادية، وتجدون الأسعار بخصم حتى 33%.

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جوال هواوي نوفا 9 huawei nova 9 4g بسعة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، متاح باللون الأسود بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي، بخصم 26% وتوفير 500 ريال سعودي.

جوال هواوي بي 50 برو huawei p50 pro 4g بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، متاح بلون ذهبي أسود بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي، بخصم 11% وتوفير 500 ريال سعودي.

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تشمل خدمة تقسيط جرير أنواع مختلفة من شاشات سامسونج samsung وال جي الأعلى من حيث الجودة، مع شاشات سكاي وورث وهاير بمقاساتهم المتنوعة، بالإضافة إلى شاشات سوني sony وتي سي ال بأسعارهم المناسبة، وفي التالي تجدون مواصفات ومقاسات الشاشات، مع الأسعار ونسبة خصم تصل إلى 63%.

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تعرض لكم كل الفروع العديد من تخفيضات جرير مول بالمملكة العربية السعودية أحدث الإصدارات من أجهزة الكومبيوتر بكل أنواعه من لينوفو lenovo وديل واتش بي واسوس وام اس اي، سواء الكمبيوتر المكتبي، أو المحمول، أو اللوحي، أو المنفصل، أو الخاص بالألعاب، والأجهزة تضم أفضل التقنيات بأسعار مناسبة، وقد وصل الخصم عليها حتى 35%.

قدمنا لكم أفضل الخصومات التي طرحتها شركة جرير للتسويق في السعودية، مع أنظمة تقسيط مثالية تناسب كل العملاء، وتابعونا للمزيد من التفاصيل عن أسعار المنتجات في السعودية.