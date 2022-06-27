نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم المنتظر على جائزة 100000$ وكيلو ذهب والفائزين mydream في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة وتزيح مسابقة الحلم الستار عن السحب المنتظر على الجائزتين الجديدتين بقيمة 100 ألف دولار أمريكي وكيلو جرام ذهب، حيث سيتم بث حلقة السحب مساء اليوم الإثنين 27 يونيو عبر فضائية إم بي سي، وتحديدًا مع الإعلامي مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب، وسيتم السحب بنظام القرعة العشوائية لاختيار الفائزين الجدد، على أن يتم الاتصال بالفائزين فور السحب، وفي حالة عدم الرد على الاتصال الهاتفي، يتم السحب مجددًا لاختيار آخرين، وذلك وفق إجراءات سحب المسابقة الرسمي المتعارف عليه، مع العلم أنه سيتم السحب من بين المشتركين المستوفين للشروط.

سحب مسابقة الحلم الجديد

جدير بالذكر أن سحب مسابقة الحلم 2022 متاح لجميع المشتركين من أنحاء العالم في حال توفر خدمة الاشتراك من بلده، أو الاشتراك عبر الرقم الدولي الموحد، ومتاح الاشتراك أنمام البالغين لسن الرشد بحسب قوانين جنسيتهم أو بحسب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة البلد المنظمة للمسابقة أيهما أعلى، في حين يتم استبعاد العاملين خلال فترة الحلم لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم، فلا يحق لهم الاشتراك في الحلم، من أجل ضمان توفير الشفافية والحيادية في السحب.

الحلم غيّر حياتك

انتظرونا في حلقة صدى الملاعب غداً 27 يونيو الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية

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انتظرونا في حلقة صدى الملاعب غداً 27 يونيو الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية

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https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/uI970LeWmD — الحلم (@Dream_MBC) June 26, 2022

الاشتراك عبر تطبيق الحلم

مع تعدد طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، تم إطلاق تطبيق حلم للهواتف الذكية، من أجل التيسير على المشتركين من سهولة الاشتراك بكل سهولة، فيتم تحميله عبر منصة أندرويد والآيفون، ثم تثبيته على الجوال، ثم بدء الاشتراك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل عبر إدخال رقم هاتف المشترك المتحرك.

تأكيد بيانات المشترك عبر ادخال رمز التأكيد.

مع العلم أن رمز التأكيد يصل من خلال رسالة نصية الى رقم الهاتف المتحرك الذي أدخله المشترك.

ومن شروط الاشتراك في مسابقة الحلم، أنه لابد من الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى من المنظم على هاتف المشترك، وعند المشاركة بالحلم سيتلقى المشارك رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الحملة، ثم الأسئلة لابد من الإجابة عليها لتفعيل المشاركة.