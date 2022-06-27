شوف عروض الالكترونيات هايبر بنده حتى 28 يونيو

هايبر بنده ، يوفر هايبر بنده الكثير من عروض الالكترونيات حتى 28 يونيو، الأجهزة الالكترونية التي يرغب فيها الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية يتم توفيرها في هايبر بنده بأرخص الأسعار، كما نجد الكثير من العروض المميزة على الهواتف الذكية والتي يصل الخصم عليها إلى 20% وتتميز بالعديد من المواصفات التي يحتاج إليها العملاء، وفي هذا المقال سوف نوضح أفضل العروض والخصومات التي يوفرها هايبر بنده على الإلكترونيات.

عروض هايبر بنده حتى 28 يونيو على الهواتف

هايبر بنده ، تتميز عروض الهواتف بكونها تجذب العملاء إذ أن الخصم يصل إلى 20% وأكثر بينما نجد الهواتف ذات مميزات رائعة ومساحات كبيرة حيث يقوم هايبر بنده بعمل عروض على العديد من الهواتف منها ما يلي:

هاتف HONOR X8 هذا الهاتف الذي يتمتع بذاكرة داخلية 128 جيجا كما أن له شاشة كبيرة بمساحة 6.8 أنش ورام 6 جيجا بايت مما يجعل ذات مواصفات مميزة بخلاف الخلفيات الحديثة والصوت المرتفع ويصل سعر الهاتف إلى 899 ريال بدل 949 ريال.

هاتف سامسونج جالاكسي أيه 53 الذي يمتاز بدعم خاصية 5G إلى جانب مساحته الداخلية 128 جيجا ورام 8 جيجا بمساحة شاشة 6.6 بوصة يتوافر في هايبر بنده بخصم 100 ريال سعودي ليكون سعره 1499 ريال.

خصومات هايبر بنده على هواتف شاومي الذكية

يوفر الهايبر خصومات كبيرة على هواتف شاومي المميزة التي تنال إعجاب العملاء وتتمثل تلك العروض فيما يلي:

هاتف شاومي ريدمي 10 الهاتف الذكي ذو المساحة الكبيرة 128 جيجا ورام 6 جيجا، بينما يدعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي وله خصائص مميزة وتتعدد ألوان الشاشة التي تصل مساحتها إلى 6.55 بوصة، يتوافر في هايبر بنده بسعر 729 ريال.

هاتف شاومي ريدمي نوت 10S يعد هذا الهاتف من أفضل هواتف شاومي ذات المساحة الكبيرة 128 جيجا ورامات 6 جيجا إلى جانب دعم الجيل الرابع في شبكات الاتصال وأيضا يتميز بمساحة شاشة كبيرة 6.43 بوصة تدعم ألوان مختلفة ويصل سعره إلى 749 ريال بخصم 200 ريال.

تنزيلات هايبر بنده

تتوافر العديد من عروض الأجهزة الإلكترونية في هايبر بنده حيث يتوافر خلاط كهربائي مولينكيس يحتوي على 2 مطحنة وسلاح تقطيع قوي بسعر 209 ريال، كما تباع مكواة كهربائية ماركة كليك وان ذات القوة الكبيرة بسعر 49 ريال، ويوجد أيضا فرن كهربائي كولين يمتاز بسعة 45 لتر ويصل سعره إلى 299 ريال.