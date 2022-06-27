شوف تقسيط ايفون ١٣ برو سعة ٥١٢ جيجا بايت من مكتبة جرير بسعر الكاش وخصومات كبيرة

تقدم مكتبة جرير العديد من العروض على الهواتف الذكية، حيث يستطيع العملاء تقسيط ايفون ١٣ برو سعة ٥١٢ جيجا بايت بسعر الكاش على ١٢ شهر، وتعتبر هواتف ايفون من شركة آبل الأمريكية من الأقسام الهامة التي تحتوي عليها المكتبة، ويرجع السبب في ذلك إلى السمعة الكبيرة التي حققتها هذه الهواتف في السعودية ودول الخليج العربي، حيث يعتبرها الكثيرين في الوطن العربي مظهر من مظاهر التحضر ومواكبة العصر، ويتميز هاتف iPhone 13 Pro بالمتانة والقوة، كما يدعم شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على كاميرات ذات دقة عالية، حيث نستطيع من خلالها التقاط الصور وتصوير الفيديوهات والاحتفاظ بها في ألبوم الذكريات الجميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ برو من مكتبة جرير، ومواصفات الهاتف الرائعة.

تقسيط ايفون ١٣ برو من مكتبة جرير

سوف نقدم لكم خطوات تقسيط iPhone 13 pro من مكتبة جرير سعة ٥١٢ جيجا بايت وهى كما يلي:-

سعر ايفون ١٣ برو قبل الخصم من مكتبة جرير ٦١٩٩ ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم ٥٧٩٩ ريال سعودي.

قبل الخصم من مكتبة جرير ٦١٩٩ ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم ٥٧٩٩ ريال سعودي. قيمة الخصم على الجوال 500 ريال سعودي، كما تبلغ نسبة 6%.

تبلغ مساحة تخزين الجوال الداخلية ٥١٢ جيجا بايت.

قيمة القسط الشهري ٤٨٣ ريال سعودي على ١٢ شهر.

يحتوي الهاتف على فترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

مواصفات iPhone 13 pro

يحتوي جوال ايفون ١٣ برو على مواصفات غاية في الروعة وهى كما يأتي:-

الهاتف يدعم الاتصال قريب المدي من خلال تقنية الـ NFC. يبلغ وزن الجوال ٢٠٣ جرام، كما تبلغ أبعاده 146.7×71.5×7.65 ملم. الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس وجميع شبكات الاتصال الأخرى. يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من مادة الاستانلس ستيل. يدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68. تبلغ مساحة الشاشة ٦.١ بوصة، وهى من نوع super Retina XDR OLED. الكاميرا الأمامية مزدوجة دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية رباعية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية ١٢ جيجا بايت. تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة 4K، كما يدعم التصوير بجودة الـ HD.

أرقام هواتف البنوك المشاركة في تقسيط الهواتف من مكتبة جرير

هناك العديد من البنوك التي نستطيع من خلالها تقسيط iPhone 13 pro وهى كما يلي:-