نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الإسبوعية وخصم حصري على أسعار الجوال والشاشات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الإسبوعية وخصم حصري على أسعار الجوال والشاشات والأجهزة الكهربائية، تتوفر عصارة مولنيكس بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، تتوفر قطاعة مولنيكس بسعر 149 ريال بدلا من 249 ريال خصم 40%، يتوفر خلاط سنكور بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، تتوفر عجانة مع وعاء سنكور بسعر 339 ريال بدلا من 449 ريال خصم 25% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده للجوال والأجهزة الكهربائية

يتوفر فرن كهربائى اي تي سي 45 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 365 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية نصف الثمن عرض حصري للأعضاء قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 599 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية قلاية بدون زيت كينوود بسعر 299 ريال بدلا من 579 ريال خصم 48%، يتوفر خلاط يدوي مولنيكس بسعر 109 ريال بدلا من 169 ريال خصم 36%.

تتوفر عصارة كينوود بسعر 199 ريال بدلا من 365 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو عرض حصري للأعضاء جهاز إحضار الطعام كينوود بسعر 199 ريال بدلا من 269 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عرض حصري للأعضاء خلاط مع مطحنة مولنيكس بسعر 169 ريال بدلا من 269 ريال خصم37%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر جهاز أندرويد للتلفزيون MI بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده مع امكانية التوصيل للمنزل مجاناً تلفزيون تي سي ال يدعم تقنية 4K سمارت تي في أندرويد 55 بوصة بسعر 1799 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو تلفزيون إمبكس جلوريا HD حجم 32 بوصة LED بسعر 399 ريال بدلا من 514 ريال خصم 22%.

عروض بنده على الهواتف

يتوفر هاتف فيفو Y15S سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام بسعر 519 ريال بدلا من 579 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف لينوفو K14 سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي نوت 10 سعة 128 جيجا بايت و 6 جبجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%.

يتوفر هاتف فيفو واي 21 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 669 ريال بدلا من 699 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف اوبو A16 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 679 ريال خصم 12%، يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 799 ريال ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.