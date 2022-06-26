نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير وخصم حتى 35% على أجهزة الكمبيوتر الحديثة في المقال التالي
عروض وتخفيضات مكتبات جرير على الأجهزة الإلكترونية المختلفة يونيو 2022، يوجد في jarir bookstore مكتبة جرير معظم الأجهزة والأدوات الإلكترونية بأنواعها المختلفة وكل نوع يوجد ملحقاته المختلفة، ولكن لكل نوع سعر خاص به ومن الممكن أن لا تتناسب هذه الأسعار مع فئة كبيرة من المجتمع في ظل الغلاء الشديد الموجود هذه الأيام، ولكن مكتبات جرير كل فترة تقوم بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات على منتجاتها تجعلها مناسبة للجميع، حيث تصل التخفيضات لنصف السعر في بعض الأحيان، واليوم سأعرض لكم بعض العروض والتخفيضات داخل مكتبات جرير السعودية على الأجهزة الإلكترونية لشهر يونيو 2022.
عروض مكتبة جرير للجوالات ومهرجان تخفيضات سامسونج الصيفية
مكتبة جرير السعودية بين الماضي والحاضر
كانت مكتبات جرير السعودية في البداية عند إنشائها عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع المستلزمات المدرسية وبعض الكتب المترجمة، ولكن هذه الأيام أصبحت مكتبات جرير أكبر المكتبات في المملكة العربية السعودية حيث يوجد بها كافة المستلزمات المدرسية وجميع الكتب المترجمة وأيضًا معظم الأدوات والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها.
عروض وتخفيضات مكتبات جرير على الأجهزة الإلكترونية المختلفة يونيو 2022
تقدم مكتبة جرير هذه الأيام مجموعة من العروض والتخفيضات بمناسبة شهر الصيف على الأجهزة والأدوات الإلكترونية، وإليكم بعض منها:
- لابتوب جرير إم إس أي لاب توب 16 جيجا بايت بسعر 5999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ديل انسبايرون لاب توب 256 جيجا بايت بسعر 2499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم طابعة كانون بسعر 679 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير أيسر أسباير لاب توب 512 جيجا بايت بسعر 2799 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير فيفو بوك لاب توب سعته 256 جيجا بايت بسعر 2699 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير إتش بي نوت بوك لاب توب 512 جيجابايت بسعر 2899 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير ماك بوك برو لابتوب 1 تيرابايت بسعر 8299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آي ماك 24 لاب توب 512 جيجا بايت بسعر 7499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير إتش بي إنفي لاب توب 512 جيجا بايت بسعر 3499 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وجهاز هواوي واي 95 سعة 32 جيجا بايت بسعر 369 ريال سعودي.
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