نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الصيفية وأسعار تنافسية وتنزيلات على السلع الغذائية الأساسية في المقال التالي
في أسواق العثيم عروض مميزة بمناسبة شهر الصيف خلال يونيو 2022، عروض العثيم الاسبوعية في الصيف في أسواق العثيم تختلف عن أي مكان آخر، ولهذا فإن معظم المواطنين في السعودية والوطن العربي ينتظرون عروض الصيف داخل العثيم، وتقدم أسواق عبدالله العثيم مجموعة من التخفيضات على معظم المنتجات الموجودة به، وتصل تخفيضاتها في الكثير من الأحيان إلى 50% بالإضافة إلى الهدايا والمفاجآت، واليوم خلال هذا المقال سأقدم لكم مجموعة من العروض والتخفيضات الخاصة من أسواق عبد الله العثيم لشهر الصيف 2022.
عروض العثيم الاسبوعية ومهرجان التنزيلات والخصومات الغذائية بمناسبة موسم الصيف
عدد فروع أسواق عبدالله علي العثيم في مدينة الرياض
توجد أسواق العثيم في جميع المدن في المملكة العربية السعودية، وذلك منذ السبعينات من القرن الماضي، والفرع الرئيسي لأسواق العثيم يوجد داخل المدينة العاصمة وهي الرياض. كما يوجد عدد من الفروع الأخرى داخل الرياض حيث أنهم أكثر من 15 فرع داخل مدينة الرياض، وجميع فروع هذه الأسواق محبوبة عند المواطنين في كافة أنحاء المملكة.
تخفيضات العثيم وعروض مميزة بمناسبة شهور الصيف خلال يونيو 2022
توجد داخل أسواق العثيم هذه الأيام مجموعة من العروض والتخفيضات خلال شهر الصيف، وإليكم بعض هذه التخفيضات خلال السطور القادمة:
- العثيم العروض الترويجية كمثرى روز ماري 2 كجم بسعر 11.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم مشمش سلة 2 سلة بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين حكم برازيلي بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم برتقال عصير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم قهوة نسكافيه كلاسيك حبة 300 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شوكولاتة نوتيلا سعر الحبة 24,50 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب رز ابو كاس مزة هندي حجم العبوة 5 كجم بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم مانجو يمني قلب اللوز سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شمام سعر الكيلو 95. 00 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم خيار طازج سعر الكيلو 2.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه جزر مستورد سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم خوخ علبة 2 علبة بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم أرز الوليمة حجم 10 كجم بسعر 59.95 ريال سعودي.
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