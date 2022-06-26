نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر ماركت عروض الشاشات الذكية بأقل الأسعار في المقال التالي
لمدة تصل إلى أسبوعين يقدم لولو هايبر ماركت خلال الفترة من 22 يونيو إلى 5 يوليو عروضه على الأجهزة الإلكترونية بأنواعها، ابتداءً من الهواتف الذكية، السماعات اللاسلكية، توصيلات الشواحن، الشواحن الذكية، مخزن الطاقة والشاشات الذكية أيضاً وفي هذا المقال نوضح بعض العروض المتميزة التي يقدمها هايبر لولو لعملائه على شاشات التلفزيون الذكي، تتنوع الماركات ومقاسات الشاشات وكذلك دقة ووضوح الشاشة ومميزاتها، وفيما يلي بعض صفحات بروشور عروض لولو للوقوف على أحدث التخفيضات المتاحة.
لولو هايبر ماركت
يقدم هايبر لولو في المملكة العربية السعودية تخفيضات تصل إلى ألف ريال وأكثر على شاشات شركة إيكون للإلكترونيات.
- شاشة ايكون ذكية مقاس 43 بوصة احصل عليها بخصم نقدي ثلاثمائة ريال سعودي، مقابل 899 ريال بدلاً من 1199 ريال.
- احصل على شاشة أيكون ذكية عالية الوضوح مقاس 58 بوصة مقابل 1499 ريال بدلاً من 1999 ريال بخصم قدره 500 ريال.
- اشتري شاشة أيكون الذكية مقاس 43 بوصة مقابل 799 ريال بدلاً من 1299 ريال، واحصل على 500 ريال سعودي خصم.
- شاشة ايكون ذكية مقاس 32 بوصة بسعر 529 ريال بدلاً من 799 ريال.
هايبر لولو
- شاشة سامسونج ذكية كيو ليد مقاس 65 بوصة مقابل 4799 ريال بدلاً من 7499 ريال بخصم نقدي 2700 ريال. أو احصل على شاشة مقاس 55 بوصة بسعر 3999 ريال بدلاً من 6499 ريال بخصم قدره 2500 ريال سعودي.
- وفر مبلغ 5500 ريال سعودي عند شراء شاشة مقاس 85 بوصة من سامسونج شاشة ذكية كيو ليد، المعروضة مقابل 9499 ريال بدلاً من 14999 ريال. جي بي إل 1، 2 قناة مكبر صوت ساوند بار سينما مجاناً تحصل عليه عند اقتناء الشاشة.
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