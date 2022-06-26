انت الان تتابع خبر تعرف على شخصيتك الحقيقية وخفاياها من خلال فصيلة دمك.. أصحاب هذه الفصيلة هم الأخطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل فترة نشرت صحيفة "حرييت" التركية، دراسة تفيد بأنّ فصيلة دم الإنسان تلعب دورا في تحديد شخصيته، حيث ذهبت إلى أنّ أصحاب فصيلة الدم "O" يتميّزون بثقة عالية بالنفس، فيما أصحاب فصيلة "A" عصبيّون وحساسون للغاية.

ما هي صفاتك بحسب فصيلة دمّك؟

ووفق ما أوردته الصحيفة، فإنّ أصحاب فصيلة الدم "O" يتميّزون بالجرأة والثقة المفرطة بالنفس، فيما أصحاب فصيلة الدم "A" عصبيّون وحساسون، بينما أصحاب فصيلة الدم "B" يُعرفون بسرعة التكيّف وبأنّهم خلّاقون، و أصحاب فصيلة الدم "AB" جذابون وغريبو الأطوار.

أنثى فصيلة الدم A

تعشق إنفاق المال كثيرا، وكذلك تحبّ الأطفال، إلا أنّها وبعد إنجابها الأطفال تُعرف بإهمالها لزوجها، كما لديها شغف مستمر بالتغيير.

ذكر فصيلة الدم A

يفضل العيش المنتظم، صديق ودود واجتماعي للغاية، ويختار شريكة حياته بحذر وعناية فائقة.

أنثى فصيلة الدم B

شغوفة بالحياة، وفيما يخص المال، إما أن تكون سخية بلاد حدود، أو بخيلة.

ذكر فصيلة الدم B

لا يحب التقييد من حريته، محترم للغاية في تعامله مع النساء، يرغب في تأسيس عائلة مفعمة بالحياة، ويُعرف بحساسيته المفرطة فيما يخص الطعام.

أنثى فصيلة الدم AB

تشتهر بحسن إدارتها للمال، وكذلك ببراعتها في الطهو، وإعداد طاولة الطعام.

ذكر فصيلة الدم AB

هو حريص على أن تكون كلمته هي المسموعة داخل العائلة، كما يحب أن تُنفّذ طلباته من دون اعتراض، يُعرف بأنّه متسامح وصاحب قرار، وأفضل العشّاق هم من فصيلة الدم AB، حيث لا يتردد بمساعدة زوجته في الأعمال المنزلية.

أنثى فصيلة الدم O

تقوم بتوفير المال الذي يُعطى لها من أجل شراء أغراض المطبخ من أجل شراء الثياب، وبمجرد أن يكبر أولادها، سرعان ما ترغب بالعودة إلى عملها، وملء مكانتها الاجتماعية بين الناس، تعرف بحبها لطهو الأطعمة سريعة التحضير.

ذكر فصيلة الدم O

معروف بغيرته المفرطة على شريكة حياته، لا يحب الصخب والأجواء المزدحمة، مفعم بالنشاط والحركة، محب للعمل، يحب شراء الهدايا باستمرار لمن يُحب.

أصحاب فصيلة الدم O هم الأقوى

تبعا للدراسة، فإنّ كل من يحمل فصيلة الدم O يُعرف بقوته، وقدرته على التحمل، وثقته بنفسه وكذلك بالجرأة، ويُعرف أيضا بحب الذات الإلهية، وكذلك يحمل حسّا موسيقيا عاليا.

هذا ويُعرف أصحاب هذه الفصيلة بأنّهم أكثر الناس الذين يعرفون الاستمتاع بالحياة، وأكثر الناس استفادة بنعم الحياة، حيث الحياة عندهم أشبه بموسيقا، إذ ينسجمون مع الوسط المحيط بهم بسرعة بالغة، وكما يتفاهمون تقريبا مع كافة فئات المجتمع.

كما يصلون إلى أهدافهم من دون أن يبذلوا جهودا كبيرة، وفي حال وقوعهم في موقف غير مناسب، فإنّهم لا يخافون، وكذلك لا ينزوون جانبا، وإنما يواجهون، حيث يتميزون بروح قيادية مصحوبة ببدن صحي وقوي.

أصحاب فصيلة الدم A الأكثر حبا للمشاركة

هؤلاء يُعرفون بأنّهم يحبون البحث المستمر، ويتكيّفون مع الأشخاص الذين حولهم، ولديهم حساسية بالغة حيال جميع التغيرات في العالم الخارجي، ولكن وبسبب حساسيتهم المفرطة فإنّهم يرجعون خطوة إلى الخلف وينغلقون على أنفسهم بمجرد مواجهتهم صعوبات كبيرة في التكيّف مع بيئتهم.

كما يتميّزون أيضا بأنّهم يحاولون إخفاء مشاكلهم ولا يحبون إظهارها للخارج، ولكن على الجميع الحذر منهم في حال بلوغهم نقطة الانفجار، بالإضافة إلى ما سبق فهم لا يتميزون بروح القيادة التي يحظى بها أصحاب فصيلة الدم O.

ويُعرف بالإضافة إلى ماسبق، بأنّ أصحاب فصيلة الدم A هم أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا، وكذلك يُعرفون بأنّهم أقل تأثرا من أصحاب فصيلة الدم AB بالفيروسات التي تظهر.

أصحاب فصيلة الدم AB الأكثر جاذبية

إن هذه المجموعة تشكلت من مزيج صفات فصيلة الدم A المعروفة بالحساسية والعصبية، ومن فصيلة الدم B المعروفة بالتوازن، ونتيجة ذلك فهم روحانيون، حيث غالبا ما ينخرطون في مواقف من دون دراسة عواقبها، كما يُعرفون بأنّهم أصحاب مزاج معقّد وصعب.

والأمور التي توصل هذه الفئة إلى النجاح، هو أنهم يولون أهمية للبيئة المحيطة بهم، وكذلك لقوانين المجتمع الذي يعيشون فيه، بالإضافة إلى تفكيرهم المنطقي في كثير من الأمور، حيث في كثير من الأوقات يحاولون الابتعاد عن التفاصيل كي لا يُجهدوا أنفسهم.

كذلك يُعرفون بأنّهم الأكثر جاذبية وغرابة بين الفئات الأخرى، إلا أنّ شخصيتهم الجذابة كثيرا ما تتسبب بصدمات عاطفية عندهم.

كما تُعرف هذه الفصيلة بأنّها الأجدد بين الفصائل الدموية، حيث لم تكن هذه الفصيلة موجودة قبل 12 قرنا، إذ تشكلت نتيجة اختلاط الشرقيين بالغرب.

أصحاب فصيلة الدم B هم الأكثر تكيّفا

معروفون بأنّهم أقل عزما وإصرارا من أصحاب فصيلة الدم O، وبالفطرة أصحاب هذه الفصيلة أكثر تكيفا من الفئات الدموية الأخرى، حيث يُعرفون بأنّهم أصحاب مزاج متناغم وإيقاعي.

وكذلك أصحاب هذه الفصيلة منطقيون ونظاميون وذوو إرادة في سلوكهم وتصرفاتهم، حيث يقومون بما يرونه صحيحا، من دون الاكتراث بآراء الآخرين من حولهم. ويعرفون أيضا بحبهم للسيطرة على من حولهم، وكذلك بحبهم للمناصب القيادية، حيث يتميزون بالعناد والقسوة، إلا أنّهم بارعون باختيار أفضل الخيارات المتاحة أمامهم.