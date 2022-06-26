انت الان تتابع خبر طريقة عمل بيتزا ستافت كراست.. هتعجبك وهتبطلي تطلبيها من أشهر المحلات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد البيتزا من أهم وأكثر الأكلات المميزة التي يفضلها كلاً من الكبار والأطفال، ويريدون شرائها من داخل الكثير من المحلات لأنها ذات طعم شهي ولذيذ، ولكن تبحث الكثير من الامهات حالياً عن طريقة عمل بيتزا ستافت كراست لجميع أفراد العائلة حتى تحافظ على صحة اولادها.
مقادير وصفة البيتزا الستافت كراست
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.
- واحد ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
- واحد ملعقة ونصف صغيرة من السكر.
- واحد ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
ولعمل صوص البيتزا:
احضري صلصة وكاتشب وزعتر وبصل بودر وثوم بودر، وضعيهم في بولة على النار واتركيهم حتى يتجانسوا ويتداخلوا معاً.
ولحشو البيتزا:
- جبن موتزاريلا.
- جبن شيد.
- سوسيس مسلوق ومقطع شرائح.
- صلصة.
- زيتون اسود مخلي.
- فلفل رومي مقطع شرائح.
- طماطم مقطعة مكعبات.
- أصابع موتزاريلا.
طريقة عمل بيتزا ستافت كراست مثل الشيف فاطمة أبو حاتي
- قومي بعجن الدقيق مع اللبن البودرة والسكر والبيكنج بودر والملح، وقلبيهم مع بعضهم البعض.
- واختبري الخميرة بوضعها مع نصف كوب من الماء الدافئ وغطيها واتركيها حتى تفور، ثم ضعيها اعلى خليط الدقيق.
- وبعدها ضيفي الزبادي والمايونيز والماء الدافئ للخليط وامزجيم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة، وضيفي الدقيق إذا احتجتي له، وغطي العجينة بفوطة واتركيها إلى ساعتين لتختمر.
- في صينية ادهنيها بزيت ورشيها بالدقيق، وافردي عجينة البيتزا حتى لا تخرج من أطراف الصينية، واحرصي على أن يكون سمكها خفيف، وضعي اصابع الموتزاريلا على أطراف الصينية وغطيها في العجين الخارج عن أطراف الصينية.
- وادهنيها بالكامل بصوص البيتزا السابق، وضعي عليها الزيتون والفلفل الرومي والطماطم وافرديها في الصينية من الداخل، وابعدي عن أطراف العجين وضعي السوسيس المقطع لشرائخ وضعي عليه الموتزاريلا المبشورة والشيدر حتى تغطي العجينة بالكامل.
- وضعي الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج، وتخرج من الفرن وتوضع تحت الشواية حتى تحصل على اللون الذهبي وبعدها تخرج وتقطع وتقدم في طبق التقديم.