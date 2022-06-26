انت الان تتابع خبر طريقة عمل بيتزا ستافت كراست.. هتعجبك وهتبطلي تطلبيها من أشهر المحلات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد البيتزا من أهم وأكثر الأكلات المميزة التي يفضلها كلاً من الكبار والأطفال، ويريدون شرائها من داخل الكثير من المحلات لأنها ذات طعم شهي ولذيذ، ولكن تبحث الكثير من الامهات حالياً عن طريقة عمل بيتزا ستافت كراست لجميع أفراد العائلة حتى تحافظ على صحة اولادها.

مقادير وصفة البيتزا الستافت كراست

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

واحد ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

واحد ملعقة ونصف صغيرة من السكر.

واحد ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ولعمل صوص البيتزا:

احضري صلصة وكاتشب وزعتر وبصل بودر وثوم بودر، وضعيهم في بولة على النار واتركيهم حتى يتجانسوا ويتداخلوا معاً.

ولحشو البيتزا:

جبن موتزاريلا.

جبن شيد.

سوسيس مسلوق ومقطع شرائح.

صلصة.

زيتون اسود مخلي.

فلفل رومي مقطع شرائح.

طماطم مقطعة مكعبات.

أصابع موتزاريلا.

طريقة عمل بيتزا ستافت كراست مثل الشيف فاطمة أبو حاتي