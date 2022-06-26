انت الان تتابع خبر طريقة عمل فتة شاورما الدجاج.. أكلة حكاية لعشاق الأكل السوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل فتة شاورما الدجاج، فهي من الأكلات السورية التي استطاعت أن تنتشر بشكل كبير بالعديد من الدول العربية، وهذا يرجع لمذاقها الشهي اللذيذ الذي يعشقه الكثير من الأشخاص، وكثيرًا ما يقوموا بتناوله بالمطاعم، ولسهولة تحضيرها قررنا أن نقدمها لكم اليوم.

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج

المكونات المطلوبة

كوبين من الأرز الأصفر. نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج. حبة بصل كبيرة مقطعة جوليان. ملعقتين كبيرتين من الزيت. كيس من خلط الشاورما الجاهزة. خبز شامي محمص.

للصوص

نصف كوب من الحليب. نصف كوب من الماء. ملعقتين كبيرتين من النشا. نصف كوب من الزيت. أربع فصوص من الثوم. ملح حسب المذاق. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل فتة شاورما الدجاج يجب أن تقومي في البداية بتتبيل صدور الدجاج، وذلك عن طريق إضافة لها عصير الليمون وخلطة الشاورما مع القليل من الملح والفلفل الأسود، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ومن بعدها قومي برفع مقلاة غير لاصقة على النار وإضافة لها القليل من الزيت، ثم قومي بإضافة له شرائح الدجاج وتقليبها من وقت لآخر حتى تنضج.