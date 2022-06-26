انت الان تتابع خبر احجز أضحيتك..أسعار الأضحية من وزارة الزراعة وطريقة الدفع والاستلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علن الدكتور سعيد الدسوقي، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أسعار الأضحية من وزارة الزراعة لهذا العام؛ وطريقة حجزها وكيفية الدفع والاستلام؛ وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك وزيادة البحث من قبل المواطنين عن طرية سهلة لشراء الأضاحي.

تعرف على أسعار الأضحية من وزارة الزراعة

واضاف الدسوقي؛ أن سعر العجول القائم بالسوق غير ثابت؛ حيث أن أسعار ذكور التسمين من وزارة الزراعة بسعر 70 جنيهًا؛ والجاموس بسعر 64 جنيهًا؛ والخراف بسعر 75 جنيهًا.

موعد حجز الأضحية وكيفية الدفع

وأوضح مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة؛ أن موعد حجز الأضحية من وزارة الزراعة يكون بدء من 10 يونيو الجاري؛ ومن خلال الحجز الإلكتروني والدفع يكون عن طريق “الفيزا”.

موعد التسليم

يبدأ تسليم الأضحية التي تم حجزها قبل وزارة الزراعة؛ بداية من يوم 1 ذو الحجة وحتى 9 ذو الحجة