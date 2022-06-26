انت الان تتابع خبر بكيلو دقيق.. حضري بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبدون تكلفة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوف نتعرف متابعينا من خلال الآتي على طريقة تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
*مكونات عمل بسكويت الزبدة:
ـ كيلو من الدقيق.
ـ 2 كوب من الشوفان المحمص.
ـ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
ـ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ـ ربع ملعقة صغيرة من الملح.
ـ 3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.
ـ 2 كوب من السكر.
ـ 2 بيضة.
ـ كوب ونصف من الفستق مطحون.
ـ ربع كوب من ماء الورد.
*طريقة التحضير:
ـ تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والملح وتقليب المكونات لتمتزج.
ـ نقوم بإضافة الزبدة في إناء عميق، ونضيف السكر ويخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.
ـ نضيف بعد ذلك الفستق ونخفق قليلاً ثم نضيف ماء الورد.
ـ ثم نضيف المكونات الجافة معاً ونقلبهم جيداً.
ـ بعد ذلك تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
ـ ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ووضعها فوق سطح مدهون بالزيت ثم نشكلها أسطوانة، ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطعتين.
ـ نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتركها لتبرد تماماً.
ـ ثم نقوم بتقطيع كل قطعة إلى شرائح أو دوائر ثم نضعها في الصينية ونرجعها الي الفرن لمدة خمس وعشرين دقيقة إلى أن تنشف قليلاً، ونخرجها وتركها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا.