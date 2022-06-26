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بكيلو دقيق.. حضري بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبدون تكلفة

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رياض - احمد صلاح - سوف نتعرف متابعينا من خلال الآتي على طريقة تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

*مكونات عمل بسكويت الزبدة:

ـ كيلو من الدقيق.

ـ 2 كوب من الشوفان المحمص.

ـ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ـ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ـ ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ـ 3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.

ـ 2 كوب من السكر.

ـ 2 بيضة.

ـ كوب ونصف من الفستق مطحون.

ـ ربع كوب من ماء الورد.

*طريقة التحضير:

ـ تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والملح وتقليب المكونات لتمتزج.

ـ نقوم بإضافة الزبدة في إناء عميق، ونضيف السكر ويخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.

ـ نضيف بعد ذلك الفستق ونخفق قليلاً ثم نضيف ماء الورد.

ـ ثم نضيف المكونات الجافة معاً ونقلبهم جيداً.

ـ بعد ذلك تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ـ ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ووضعها فوق سطح مدهون بالزيت ثم نشكلها أسطوانة، ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطعتين.

ـ نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتركها لتبرد تماماً.

ـ ثم نقوم بتقطيع كل قطعة إلى شرائح أو دوائر ثم نضعها في الصينية ونرجعها الي الفرن لمدة خمس وعشرين دقيقة إلى أن تنشف قليلاً، ونخرجها وتركها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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