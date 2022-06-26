بكيلو دقيق.. حضري بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبدون تكلفة

*مكونات عمل بسكويت الزبدة:

ـ كيلو من الدقيق.

ـ 2 كوب من الشوفان المحمص.

ـ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ـ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ـ ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ـ 3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.

ـ 2 كوب من السكر.

ـ 2 بيضة.

ـ كوب ونصف من الفستق مطحون.

ـ ربع كوب من ماء الورد.

*طريقة التحضير:

ـ تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والملح وتقليب المكونات لتمتزج.

ـ نقوم بإضافة الزبدة في إناء عميق، ونضيف السكر ويخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.

ـ نضيف بعد ذلك الفستق ونخفق قليلاً ثم نضيف ماء الورد.

ـ ثم نضيف المكونات الجافة معاً ونقلبهم جيداً.

ـ بعد ذلك تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ـ ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ووضعها فوق سطح مدهون بالزيت ثم نشكلها أسطوانة، ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطعتين.

ـ نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتركها لتبرد تماماً.

ـ ثم نقوم بتقطيع كل قطعة إلى شرائح أو دوائر ثم نضعها في الصينية ونرجعها الي الفرن لمدة خمس وعشرين دقيقة إلى أن تنشف قليلاً، ونخرجها وتركها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا.