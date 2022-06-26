انت الان تتابع خبر بملعقة من هذا المكون.. اعملي أقوى كيراتين طبيعي في المنزل لفرد وتنعيم الشعر المجعد ومعالجة الهيشان خلال دقائق معدودة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتأثر الشعر بعدة عوامل خارجية كثيرة تأثر على لون وشكل الشعر الطبيعى كما أنها تجعله مقصف ومتساقط بشكل رهيب، لذلك يفضل استخدام هذه المكون البسيط الذى يعتبر من اهم الاعشاب الطبيعيه التى لها تأثير كبير فى معالجة الشعر التالف والحصول على شعر كثيف وناعم جدا، أنها خلطه القرنفل التى تبحث عنها العديد من النساء والفتيات الذين يعانون من خشونة وتجاعيد الشعر وظهوره الفراغات، أنه مرمم متكامل للشعر يعطي التغذية ويحافظ على الشعر من التساقط والتقصف، ويظهره بنعومة كالحرير.

مكونات الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر:

ـ 2 ملعقة كبيره من زيت الخروع

ـ ملعقة من زيت اللوز الحلو

ـ 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ـ ملعقة من زيت السمسم

ـ بيضه كامله

*طريقه تجهيز واستعمال الكيراتين الطبيعي للشعر:

ـ نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيدا ثم نقوم بخلط المكونات تدريجيا، نحتاج إلى وعاء متوسط نصيف به بيضه كامله ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع وزيت السمسم، مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي وكثيف.

نقوم بأخد خصله من الشعر بالترتيب ثم نقوم بتوزيع الكيراتين عليه لحين الانتهاء من توزيعه بشكل كامل على الشعر، ثم نقوم بتغليف الشعر بكيس استريتش لضمان نجاح عملية الفرد، يترك الكيراتين على الشعر لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بغسل الشعر جيدا مع استخدام بلسم للشعر له رائحه عطرية جميله، سوف تندهشين من النتيجة الفورية لفرد الشعر من الجذور حتى الأطراف ليصبح شعرك أكثر نعومة وله ليونه طبيعية أنه أفضل الحلول المناسبة لجميع انواع الشعر وفرده وبقائه رطب وناعم لمدة طويلة .