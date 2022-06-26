طريقة عمل جيلي البرقوق.. جديد ولذيذ ومليان فوائد

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رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل جيلي البرقوق من وصفات الجيلي الجديدة والغير تقليدية، ولكنه يتميز بمذاق رائع لا يمكن أن يقاوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عدد لا حصر له من الفوائد، ولهذا نجد الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة تحضيره، من أجل تقديمه لأفراد عائلتها، للاستمتاع بمذاقه اللذيذ، والحصول على ما به من فوائد.

طريقة عمل جيلي البرقوق

المكونات المطلوبة

كيلو من البرقوق. كوبين من الماء. سكر للتحلية حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل جيلي البرقوق بمذاقه اللذيذ وفوائده العديدة، يجب أن تقومي في البداية أن تقومي بسلق حبات البرقوق بعد إزالة منها النواه، حتى يصبح قوامه طري، ثم قومي بعدها بتصفيته جيدًا للتخلص من القشر والاحتفاظ بالعصير الناتج عنه

قومي الآن بخلط السكر مع عصير البرقوق الناتج عن التصفية، على أن يكون لكل كوبين ونصف من العصير نصف كيلو من السكر، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا لحين التأكد من ذوبان السكر تمامًا، ثم قومي بإذابة الجيلاتين في القليل من الماء المغلي، ثم قومي بإضافته للعصير ورفع كافة هذه المكونات على نار هادئة لحين الحصول على خليط متماسك، ثم قومي بصبه في قوالب الجيلي ووضعه في الفريزر حتى يتماسك ثم يقدم.