انت الان تتابع خبر طريقة عمل عصير الدوم.. منعش ولذيذ وكله فوائد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عصير الدوم، فهو من المشروبات التي تتميز بمذاق لذيذ ومختلف عن أي نوع عصير آخر، بالإضافة إلى أنه من المشروبات التي تحتوي على عدد من الفوائد لا حصر له، ولسهولة وسرعة تحضيره، قررنا أن نقوم بتقديمه لكم اليوم.

طريقة عمل عصير الدوم

المكونات المطلوبة

ربع كيلو من الدوم منزوع النواة. ماء مغلي. كوب من السكر.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل عصير الدوم، يجب أن تقومي في البداية بخلط الدوم المطحون مع الماء المغلي، ثم يترك جانبًا لمدة ست ساعات تقريبًا، ومن الضروري أن تقومي بتقليبه من وقت لآخر، ثم قومي برفعه على النار حتى يغلي جيدًا، ثم قومي بإضافة له كوب السكر وتقليبه جيدًا للتأكد من ذوبانه تمامًا، ثم يرفع عن النار ويترك حتى يبرد تمامًا، ومن بعدها قومي بتصفيته ووضعه في الثلاجة ليقدم باردًا.

طريقة عمل عصير الدوم باللبن

المكونات المطلوبة

كوب دوم مطحون. كوبين من اللبن. نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

في البداية قومي بغلي اللبن على نار متوسطة، مع ضرورة تقليبه باستمرار، ومع الغليان قومي بإضافة له الدوم والسكر وتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي بتركه جانبًا حتى يبرد، ثم قومي بتصفيته ووضعه في الثلاجة لحين تقديمه باردًا.