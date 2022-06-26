انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حكم التصدق بمال الأضحية لأحد الأقارب المرضى.. مفتي الجمهورية السابق يحسمها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء الدكتور علي جمعة، بالرد على سؤال جاء له أثناء أحد الدروس الدينية، وهو ” حكم التصدق بمال الأضحية لأحد الأقارب المرضى ليشتري العلاج؟”، وهو سؤال دار في ذهن الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

رد علي جمعة على سؤال حكم التصدق بمال الأضحية لأحد الأقارب المرضى

ورد علي جمعة على هذا السؤال قائلاً “إنت الفلوس دى فرأيت أن البشر أولى من الأضحية، جزاك الله خيراً، تفكير سليم، لكن إنت السنة دى مضحتش، ولعل يوم القيامة يصبح ما فعلته أكثر ثواباً من الأضحية”، والمسلم إذا ما اختار أن ينفق ثمن أضحيته على الفقراء لرؤيته فإن هذا أولى، ولابد أن لا يطلق على ما قام به أسم أضحية، وذلك لأن الأضحية شيء مختلف.

إجابة دار الإفتاء على سؤال التصدق بثمن الأضحية بدلاً من الدبح

وحرصت دار الإفتاء على ال إجابة على هذا السؤال، وهو أن التصدق بما يساوى ثمن الأضحية من الصدقات العينية ولا يجزئ عن الأضحية، وذلك لأن الذبح يعتبر شعيرة عبادة مقصودة لذاتها، وقالت “ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة”.