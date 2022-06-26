خدعة بصرية: أول ما تشاهده في هذه الصورة يعكس شخصيتك ويكشف إن كنت إيجابية أم سلبية .. اكتشف المزيد؟!

الا انه يمكن اللجوء إلى بعض الاختبارات البصرية التي تساعد على ذلك ومنها الاختبار هذا حيث تتم رؤيته أولاً عند التركيز على هذا الرسم الذي يحدد درجة الإيجابية والسلبية في كل شخصية.

وجه المرأة

في حال رأيت أولاً وجه المرأة عند نظرك إلى هذا الرسم، يشير هذا إلى أنّك دائمة البحث عن التغيير. فأنت لا ترضين بحالات الاستقرار المملة. بل إنّك تسعين غالباً إلى إضافة لمسات مميزة على محيطك. وهذا ما يجعل الأشخاص الذين يعيشون فيه يشعرون بالتفاؤل أثناء لقائهم بك. إذاً أنت تبثين الطاقة الإيجابية في قلوبهم. ولهذا تلاحظين أنهم يثقون بآرائك ويحبون الاستماع إليك. كما تدل رؤيتك لوجه المرأة أولاً على أنّك تميلين إلى الحوار والنقاش وإلى المرونة في تعاملك مع الآخرين. فأنت تتقبلينهم بكل اختلافاتهم. ولهذا يشعرون بالارتياح عند مجالستك إياهم.

الشجر مع الأغصان والبحر والقارب

في حال رأيت مشهد الشجر والبحر والقارب أولاً، فأنت صبورة وتواجهين المشكلات بصمت. إلا أن علامات الحزن أو الانزعاج أو الضيق كثيراً ما تظهر عليك وإن حاولت إخفاءها. ولهذا يعتقد الكثيرون أنّك شخص سلبي وأنّك لا تعرفين الفرح أو الابتسام. تنفين هذا لكنك لا تسعين إلى إظهار الصورة المعاكسة. إذاً الأفضل أن تحاولي التحدث بشأن متاعبك إلى أشخاص تثقين بهم. فهذا يخفف عنك العبء ويضفي على وجهك مظاهر توحي بالارتياح. واعلمي أن لمواجهة المشاكل طريقان لا ثالثة لهما: التفاؤل الذي يؤدي إلى الفرج والتشاؤم الذي يعيق التفكير والحركة ويزيد الأمور سوءًا.