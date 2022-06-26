شوف بخصم يصل إلى نصف الثمن عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من مجله بنده

تنزيلات متنوعة عديدة بجميع فروع بندة هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية لفترة محدودة جداً على أسعار الأيس كريم بأنواعه، والشكولاتات بأنواعها، كما لديهم في هذه العروض خصومات خاصة على أسعار الدجاج الطازج بأنواعه، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الدجاج المتبل من ماركات مختلفة، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية وباقي كتالوج هذا الأسبوع…

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

خصومات خاصة لفترة محدودة في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر الحليب المجفف من أنكور اليومي بلس، وخصم آخر منهم على سعر العبوة الأكبر من حليب Anchor، وتخفيض آخر منهم على سعر شراب الزبادي اليوناني من ندى، وعرض آخر على سعر حليب الصافي طويل الأجل، وتخفيض آخر منهم على سعر حليب التمر من نادك، وخصومات أخرى منهم على أسعار الحليب طويل الاجل كامل ومنزوع الدسم من Nadac، والميني رولز من أمريكانا Amricana.

عروض بنده اليوم على الشكولاتات والأيس كريم

توجد بفروع بنده اليوم ولفترة محدودة أقوى العروض على أسعار: أيس كريم السعودية، وتنزيل آخر منهم على سعر أيس كريم مارس، وسنيكرز، وإم آند امز، وباونتي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار شكولاتة سنيكرز، وعلى أسعار أيس كريم كون زون، وأيس كريم ميني ماغنوم، وغيرهم من خصومات على أسعار ايس كريم لندن ديري، وتخفيض آخر منهم على سعر أيس كريم كواليتي، وعلى سعر أيس كريم هاجين دار، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الأيس كريم المتنوع بالفروع.

عروض اليوم من بنده وهايبر بنده Hyper Panda

توجد خصومات وتخفيضات عديدة على أسعار منتجات الدجاج المختلفة داخل الفروع، ومنها: خصم خاص على سعر الدجاج المفروم من رضوى، وغيرهم من خصومات على أسعار ناجت وبوب كورن الدجاج من هرفي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار استربس الدجاج من رويال، وخصومات أخرى منهم على أسعار الخضار الأخضر من العملاق، وعلى سعر فيليه السمك من بولينو، وغيرهم.