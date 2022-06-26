انت الان تتابع خبر طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط.. سهلة وسريعة وعلى قد الأيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط من الأكلات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، فهي تتميز بمذاق رائع يعشقه الكثيرون، بالإضافة إلى أنها سهلة الأكل، كما تفضل تحضيرها أيضًا الكثير من السيدات، وهذا لسهولة وسرعة تحضيرها، فلا تحتاج للكثير من الوقت أو الجهد أو التكاليف.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط

المكونات المطلوبة

أربع حبات من البطاطس. ملعقتين كبيرتين من الزيت. نصف كيلو من اللحم المفروم. حبة بصل. بيضة. ملعقتين كبيرتين من البقسماط. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملح حسب المذاق.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل كفتة البطاطس بالبقسماط، يجب أن تقومي في البداية ببشر البصل، ثم قومي بإضافته للحمة المفرومة، ومن بعدها قومي بعجنهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم البقسماط وخلطهم مع بعضهم من جديد، مع إضافة الملح والفلفل الأسود، ومن الضروري أن تعجن كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا جدًا.

قومي الآن بتقشير حبات البطاطس وتقطيعها إلى حلقات، ثم قومي بتوزيع فوقهم ملعقتين من الزيت، ثم قومي برصهم في طاجن بايركس، ثم قومي بتشكيل اللحم المفروم إلى كرات، ثم قومي برصها فوق حلقات البطاطس، ثم قومي بوضعها في الفرن حتى تنضج ثم تقدم.