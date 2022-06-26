انت الان تتابع خبر مشروبات طبيعية باردة لمواجهة حر الصيف.. حضريها واستمتعي بالانتعاش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن مشروبات طبيعية باردة لمواجهة حر الصيف، خاصة وإن البلاد تمر خلال هذه الأيام بموجة حارة شديدة، ولهذا سوف نقوم بتقديم لكم بعض المشروبات اللذيذة التي يمكنها أن تعوض الجسم ما يفتقده من سوائل.

مشروبات طبيعية باردة لمواجهة حر الصيف

عصير الزبادي بالفراولة

المكونات المطلوبة

كوب من الزبادي. كوب من الماء. كوب من الفراولة أو أي فاكهة أخرى. ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

إذا كنتي تبحثين عن مشروبات طبيعية باردة، فيعتبر عصير الزبادي بالفراولة هو الخيار الأفضل، فكل ما عليك القيام به، هو وضع كافة المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس كافة المكونات، ثم قومي بحفظه في الثلاجة لحين تقديمه بارد.

عصير البطيخ

المكونات المطلوبة

نصف كيلو من قطع البطيخ. مكعبات ثلج. عودين من النعناع.

طريقة التحضير

قومي في البداية بوضع قطع البطيخ في الخلاط الكهربائي، ثم قومي بإضافة له النعناع والثلج، ثم قومي بخلطهم مع بعضهم جيدًا، مع إضافة لهم العسل أو السكر للتحلية، ثم قومي بتقديمه باردًا.

عصير الليمون بالنعناع

المكونات المطلوبة

ثلاث حبات من الليمون المقشر. لتر من الماء المثلج. عودين من النعناع الأخضر. سكر حسب المذاق.

طريقة التحضير

بعد القيام بتقشير الليمون، قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي، ثم قومي بإضافة له النعناع والسكر والماء المثلج، ثم قومي بخلطهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي بتصفيته وتقديمه باردًا.