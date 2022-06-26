نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وخصومات اليوم حتى 60% سارع واغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض العثيم وخصومات اليوم حتى 60% على العديد من المنتجات والسلع المختلفة سواء غذائية أو الغير غذائية، مجموعة أسواق العثيم هى أكبر مركز للتسوق لتجارة الجملة والتجزئة بالمملكة العربية السعودية، تشغل العثيم المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بنده وهايبر بنده، هناك الكثير من عملاء العثيم يحرصون على متابعة أقوى عروض العثيم الحصرية الأسبوعية على المنتجات المختلفة للاستفادة من الخصومات وشراء جميع مستلزمات المنزل، هناك مجهود مستمر لزيادة عدد الفروع الخاصة بمجموعة العثيم لتغطي معظم أنحاء المملكة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من العملاء.
عروض العثيم وخصومات اليوم حتى 60% سارع واغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية
تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى العروض الحصرية والتخفيضات بشكل أسبوعي على الكثير من المنتجات، تدعو عملائها بزيارة فروعها بالمملكة لمتابعة هذه العروض والإستفادة منها، كما أنه يمكن تصفح هذه العروض أونلاين من خلال الهاتف بالدخول على صفحة البروشور الخاصة بعروض العثيم الاسبوعية، تسري عروض هذا الأسبوع حتى 28 يونيو أو حتى نفاذ الكمية.
أقوى العروض والتخفيضات لهذا الاسبوع على المواد الغذائية
- عروض العثيم الاسبوعية على منتجات الألبان، عرض خاص شبيهه جبن المراعي طعم القشطة 2*900 جرام بسعر 46.95 بدلاً من 51.50 ريال سعودي، كريمة طبخ المراعي سعة 1 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 27.75 ريال سعودي، شبيهة جبن مربعات المراعي وزن 422 جرام بسعر 14.95 بدلاً من 18.95 ريال سعودي، زبدة المراعي غير مملخة وزن 400 جرام بسعر 18.95 بدلاً من 23.95 ريال سعودي، لبنة فاخرة من المراعي 700 جرام بسعر 14.95 بدلاً من 22 ريال سعودي، عدد 2 حبة من شبيهه جبن المراعي برجر شرائح عدد 10قطع وزن 200 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 17 ريال سعودي.
- أقوى عروض العثيم على زيت الزيتون، تقدم أسواق العثيم خصم رائع يصل إلى 65% على أسعار زيت الزيتون، زيت زيتون رحمه بكر سعة 2 لتر بسعر 44.95 بدلاً من 66.95 ريال سعودي، سعة 500 ملل بسعر 13.95 بدلاً من 20.75 ريال سعودي.
- العروض الحصرية على التونة، عدد ثلاث حبات من تونة الخير خفيف متماسكة وزن 95 جرام بسعر 8.95 بدلاً من 14.85 ريال سعودي، وزن 185 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 22.50 ريال سعودي، تونة فريشكو بزيت دوار الشمس وزن 185جرام عدد ثلاث حبات بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي.
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