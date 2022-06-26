انت الان تتابع خبر طريقة عمل آيس كريم الموتشي الكوري.. هتاكوا أحلي حلوى هتنعشكم في الحر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد آيس كريم الموتشي من أبرز الوصفات الكورية التي يحب تناولها الكبار والصغار، وذلك لأنها ذات طعم لذيذ ورائع ومنعش في الحر الشديد، وتريد الكثير من ربات المنازل معرفة طريقة تحضيره داخل المنزل لأنها يباع في المحلات بأسعار مرتفعة.

مقادير آيس كريم الموتشي

واحد ونصف كوب دقيق أرز حلو.

واحد ونصف كوب ماء.

واحد كوب نشاء.

واحد ملعقة صغيرة ألوان طعام أحمر.

واحد ملعقة صغيرة ألوان طعام أخضر.

واحد ملعقة صغيرة الوان طعام أصفر.

أربع أكواب آيس كريم بالفانيليا.

طريقة عمل آيس كريم الموتشي الكوري في المنزل