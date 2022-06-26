انت الان تتابع خبر طريقة عمل آيس كريم الموتشي الكوري.. هتاكوا أحلي حلوى هتنعشكم في الحر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد آيس كريم الموتشي من أبرز الوصفات الكورية التي يحب تناولها الكبار والصغار، وذلك لأنها ذات طعم لذيذ ورائع ومنعش في الحر الشديد، وتريد الكثير من ربات المنازل معرفة طريقة تحضيره داخل المنزل لأنها يباع في المحلات بأسعار مرتفعة.
مقادير آيس كريم الموتشي
- واحد ونصف كوب دقيق أرز حلو.
- واحد ونصف كوب ماء.
- واحد كوب نشاء.
- واحد ملعقة صغيرة ألوان طعام أحمر.
- واحد ملعقة صغيرة ألوان طعام أخضر.
- واحد ملعقة صغيرة الوان طعام أصفر.
- أربع أكواب آيس كريم بالفانيليا.
طريقة عمل آيس كريم الموتشي الكوري في المنزل
- قومي بفرد ورقة من الزبد ة على قالب.
- واحضري وعاء مقاوم للحرارة وضعي فيه السكر ودقيق الأرز الحلو واخلطيهم جيدا.
- وضعي الماء عليه وامزجيهم معاً بشكل مستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.
- وغطي الوعاء بورق نايلون لاصق ولا تشتدي الأطراف، وضعيه في المايكرويف لمدة دقيقة وخرجي الوعاء منه وحركي الخليط جيداً.
- ثم عيدي الخطوة السابقة مرة أخرى حتى يصبح الخليط متماسك ويشبه الجيلاتين.
- وضعي القليل من دقيق الارز الحلة على سطح الرخامة.
- وبعدها ضعي عجينة الموتشي أعلي دقيق الأرز الحلو وضعي القليل منه على وجه العجينة.
- وافردي عجينة الموتشي على سطح الرخامة وضعيها في القالب، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تبرد.
- واخرجيه من الثلاجة وقطعي العجينة لدوائر من خلال القطاعة المخصصة لتقطيع البسكويت.
- وادهني جميع الجوانب الخاصة بالقوالب الصغيرة بالألوان الطعام وافردي دائرة من العجين في كل قالب.
- وضعي فيها كرة من الآيس كريم أعلى قطعة العجين، ثم اغلقي الأطراف الخاصة بالعجين واضغطي عليها بأصابعك حتى تتماسك كثيراً.
- وأخيراً ادخلي قالب الموتشي إلى الفريزر حتى تتجمد ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم، ومن الممكن وضع عليها اي صوص حسب الرغبة مثل الكراميل أو الشوكولاتة أو الفراولة.