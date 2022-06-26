شوف أقوى عروض لولو اليوم ضمن أقوى عروض لولو الأسبوعية لفترة محدودة

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض لولو اليوم ضمن أقوى عروض لولو الأسبوعية لفترة محدودة على كل ما تحتاجه ربة الأسرة من منتجات غذائية متنوعة من جميع أقسام فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصومات خاصة على أسعار اللحوم، والأسماك، والدجاج، والمعلبات، والمجمدات، والخضروات، والفواكه، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية، والمنظفات، وغيرهم من سلع مختلفة بأسعار مميزة لفترة محدودة حتى نفاذ الكمية…

عروض لولو اليوم ضمن عروض لولو الأسبوعية

نقدم لكم اليوم أفضل عروض خاصة من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر الأرز البسمتي من سيلا الباكستاني بابول بحجم 10 كجم، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة كيت كات، وعلى سعر لولو مسحوق الحليب، وتنزيل آخر منهم على سعر قطع الدجاج من الكبير، بالإضافة إلى وجود خصومات خاصة منهم على أسعار ايس كريم فاديكو، ودجاج الوطنية، وخصومات مميزة أخرى.

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر خصومات مميزة أخرى في الماركت ضمن عروض هذا الأسبوع من لولو هايبر ماركت بالسعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر جبن بوك للدهن، وخصم آخر منهم على سعر الدونتس الصغيرة المتنوعة، وعروض مميزة أخرى على أسعار الزعفران الأصلي، وأيضاً على سعر التمر المجدول الكبير، بالإضافة إلى وجود خصم مميز آخر على سعر بسكويت العيد بالكيلو، وتنزيل آخر منهم على سعر الكنافة بالقشطة بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار الدجاج الكومبو البروستيد، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار اللحم البقري المقلي، وبرياني الدجاج الخاص بالكيلو، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار لحم الجمل الطازج المحلي بالعظم.

خصومات لولو ماركت Lulu market offers

تقدم مجموعة لولو أيضاً تنزيلات مميزة على أسعار: الزيتون الأخضر الأسباني الكبير والأسود، وخصم آخر منهم على سعر الرقبة الجاموسي الهندي، وعروض خاصة منهم على أسعار التفاح الأخضر، وروبيان المزارع الطازج بالحجم الوسط، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار اسماك البارموندي بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار القشطة الطازحة بالكيلو.