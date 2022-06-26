انت الان تتابع خبر موعد صيام العشرة من ذي الحجة ووقفة عيد الأضحى 2022.. كل المسلمين يستعدوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع حالياً معرفة موعد صيام العشرة من ذي الحجة ووقفة عيد الأضحى 2022، وهي التي يبحث عنها جميع المسلمين الذين يريدون الصيام في هذا الوقت المميز، وايضاً معرفة ذي الحجة ووقفة عرفات فلكياً، وموعد العيد وأيام الإجازة الخاصة بالعيد 2022.

موعد صيام العشرة من ذي الحجة ووقفة عيد الأضحى 2022

وطبقاً إلى الحسابات الفلكية التي قام بها معهد البحوث الفلكية أن يوم الخميس 30 يونيو هو أول شهر ذي الحجة، ويبدا الصيام من يوم 30 يونيو إلى يوم 8 يوليو 2022 الذي يعتبر فلكياً هو موعد وقفة عرفات 1443، وتعد من المناسبات الهامة التي يحتفل بها جميع المسلمين في كافة الأنحاء.

فضل صيام أيام ذي الحجة ووقفة يوم عرفات

ومن أهم ما يميز الأيام العشرة الأولى الكثير من الخصائص والفضائل العديدة، وهي تعتبر من الأعمال الصالحة والعبادات المميزة والتي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالي، ولابد من الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، ووقفة غرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وموعد عيد الأضحى يوم 9 يوليو 2022، وتعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها جميع المسلمين في كافة الأنحاء.