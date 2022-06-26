انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن فرص عمل للسيدات من المنزل براتب يصل إلي 4000 جنيه- التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
1- مديرة مكتب
اسم الشركة ميلانو شوز
مقر العمل المعصرة – القاهرة
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 3-8 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 2500 – 4000 جنيه مصري
2- كول سنتر (إناث)
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-7 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 2500 – 3500 جنيه مصري
الحوافز الاضافية – 1000 جنيه مصري
شيفتات صباحيه.
العمل من المنزل ومن الشركة.