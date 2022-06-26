منوعات عامة

التضامن تعلن عن فرص عمل للسيدات من المنزل براتب يصل إلي 4000 جنيه- التقديم من هنا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن فرص عمل للسيدات من المنزل براتب يصل إلي 4000 جنيه- التقديم من هنا  والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- مديرة مكتب

اسم الشركة ميلانو شوز
مقر العمل المعصرة – القاهرة

العمالة المطلوبة2

مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 3-‎8 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 2500 – 4000 جنيه مصري

2- كول سنتر (إناث)

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-‎7 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 2500 – 3500 جنيه مصري

الحوافز الاضافية – 1000 جنيه مصري

شيفتات صباحيه.
العمل من المنزل ومن الشركة.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا