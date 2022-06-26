انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن فرص عمل للسيدات من المنزل براتب يصل إلي 4000 جنيه- التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- مديرة مكتب

اسم الشركة ميلانو شوز

مقر العمل المعصرة – القاهرة

العمالة المطلوبة2