انت الان تتابع خبر طريقة عمل دجاج سوفلاكي.. أكلة يوناني روعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتميز المطبخ اليوناني بالأكلات الطيبة والجميلة المذاق، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل دجاج سوفلاكي على الطريقة اليونانية

– 3 فصوص ثوم.

– 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

– 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

– 2 ملعقة كبيرة الخل.

– 1 ملعقة كبيرة مستردة.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

– نصف ملعقة صغيرة فلفل الحار.

– نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

– نصف ملعقة صغيرة زعتر.

– نصف ملعقة صغيرة نعناع أخضر.

– نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود.

– نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

– 1 ملعقة صغيرة قشر ليمون.

مقادير صوص الزبادي

2 كوب زبادي. 2 فص ثوم. ملعقة كبيرة زيت زيتون. رشة فلفل احار. خيار. قشر ليمون.

خطوات تحضير دجاج سوفلاكي

1- نغسل صدور الدجاج جيداً وتكون خالية من أي عظم ثم تقطع إلي مكعبات متوسطة الحجم ثم توضع في وعاء.

2- نضيف زيت الزيتون والمستردة وعصير الليمون والخل والثوم المفروم إلى الدجاج ويتم خلط المكونات جيداً مع قطع الدجاج.

3- بعد ذلك نضيف الزعتر والملح والفلفل الحار والقرفة والبابريكا والكمون المطحون والفلفل الأسود والنعناع الأخضر وقشر الليمون.

4- نخلط قطع الدجاج في التتبيلة جيداً ونقلبها أكثر من مرة حتي تتشرب التتبيلة ثم تغطي وتترك في الثلاجة.

5- نترك قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة ويمكن أن تترك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم تخرج من الثلاجة.

6- نضع قطع الدجاج في أسياخ الخشب ثم نضعها في مقلاة بها ملعقة من زيت الزيتون ويكون ساخن وتترك حتي تنضج.

7- نقلب أسياخ الدجاج علي الجانب الآخر حتي يكتسب لون وينضج أيضاً ثم يرفع من علي النار ويمكن شويه علي الفحم.

8- نبدأ بتحضير صوص الزبادي فنضع الزبادي في وعاء صغير الحجم ونضيف عليه الثوم المفروم وزيت الزيتون والفلفل الحار وقشر الليمون المبروش ونقوم بخلط المكونات مع بعض جيداً.

9- نقطع حبة من الخيار إلي قطع صغيرة ثم تضاف إلي خليط الزبادي وتقلب جيداً ثم يوضع في طبق التقديم.

10- نضع أسياخ الدجاج في طبق التقديم ويتم تزيينه بالزعتر الأخضر ويقدم بجانبه صوص الزبادي وبالهنا والشفا.

– رشة قرفة.