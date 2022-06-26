انت الان تتابع خبر طريقة عمل دجاج سوفلاكي.. أكلة يوناني روعة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتميز المطبخ اليوناني بالأكلات الطيبة والجميلة المذاق، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل دجاج سوفلاكي على الطريقة اليونانية
مقادير دجاج سوفلاكي
– 3 فصوص ثوم.
– 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.
– 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
– 2 ملعقة كبيرة الخل.
– 1 ملعقة كبيرة مستردة.
– نصف ملعقة صغيرة ملح.
– نصف ملعقة صغيرة فلفل الحار.
– نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
– نصف ملعقة صغيرة زعتر.
– نصف ملعقة صغيرة نعناع أخضر.
– نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود.
– نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
– 1 ملعقة صغيرة قشر ليمون.
– رشة قرفة.
مقادير صوص الزبادي
2 كوب زبادي.
2 فص ثوم.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
رشة فلفل احار.
خيار.
قشر ليمون.
خطوات تحضير دجاج سوفلاكي
1- نغسل صدور الدجاج جيداً وتكون خالية من أي عظم ثم تقطع إلي مكعبات متوسطة الحجم ثم توضع في وعاء.
2- نضيف زيت الزيتون والمستردة وعصير الليمون والخل والثوم المفروم إلى الدجاج ويتم خلط المكونات جيداً مع قطع الدجاج.
3- بعد ذلك نضيف الزعتر والملح والفلفل الحار والقرفة والبابريكا والكمون المطحون والفلفل الأسود والنعناع الأخضر وقشر الليمون.
4- نخلط قطع الدجاج في التتبيلة جيداً ونقلبها أكثر من مرة حتي تتشرب التتبيلة ثم تغطي وتترك في الثلاجة.
5- نترك قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة ويمكن أن تترك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم تخرج من الثلاجة.
6- نضع قطع الدجاج في أسياخ الخشب ثم نضعها في مقلاة بها ملعقة من زيت الزيتون ويكون ساخن وتترك حتي تنضج.
7- نقلب أسياخ الدجاج علي الجانب الآخر حتي يكتسب لون وينضج أيضاً ثم يرفع من علي النار ويمكن شويه علي الفحم.
8- نبدأ بتحضير صوص الزبادي فنضع الزبادي في وعاء صغير الحجم ونضيف عليه الثوم المفروم وزيت الزيتون والفلفل الحار وقشر الليمون المبروش ونقوم بخلط المكونات مع بعض جيداً.
9- نقطع حبة من الخيار إلي قطع صغيرة ثم تضاف إلي خليط الزبادي وتقلب جيداً ثم يوضع في طبق التقديم.
10- نضع أسياخ الدجاج في طبق التقديم ويتم تزيينه بالزعتر الأخضر ويقدم بجانبه صوص الزبادي وبالهنا والشفا.