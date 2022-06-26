طريقة عمل الدجاج مندي .. اطعم من المشوية

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم طريقة عمل الدجاج مندي بخطوات الشيف شربيني وتعتبر الوجبة من أصناف الدجاج الشهية التى يحبها الجميع .

طريقة عمل الدجاج مندي

أرز بسمتي

قرفة

دجاجة

زعفران

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

بهارات مشكلة

فلفل حار

مكسرات

زبيب صنوبر

جزر

بصل

ثوم

كرفس

كركم

زيت ذرة

طماطم

مرقة

طريقة عمل الدجاج مندي

* فى الكبة الكهربائية افرمي البصل والجزر والكرفس و ضعيهم فى الماء المغلى على النار وضعي بودرة الزعفران و الطماطم

* ضيفى البهارات و اللورا و الحبهان والقرفة و الكركم مع الملح والفلفل الأسود و زيت الذرة ثم الثوم المفروم ثم ضعي الدجاج

* بعد السلق الدجاج اخرجيه من الحلة وصفى المرقة و اطهى الأرز بهذه المرقة حتى يكتمل النضج ويمكنك اضافة الفلفل الحار ثم ضعي الدجاج فى الفرن حتى تحمر وقدمى مندي الدجاج مع الأرز .