انت الان تتابع خبر وظائف خالية في بنك المشرق.. شروط التوظيف لراغبي المجال المصرفي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة، لذلك زاد البحث من قبل الكثيرين عن وظائف خالية في بنك المشرق:

“دوت الخليج” يستعرض تفاصيل الوظائف الخالية في بنك المشرق، والشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف:

الشروط المطلوبة

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الصناعة المالية.

– خبرة 4 سنوات على الأقل في إدارة المخاطر التشغيلية أو الرقابة الداخلية.

– لديه القدرة على تنفيذ العمليات المركزية.

– القدرة على الحفاظ على أطر عمل المخاطر التشغيلية ومراقبتها.

مسؤوليات الوظائف

– أداء جميع أنشطة المكتب الخلفي والوسطى المتعلقة.

– ضمان الحوكمة المستمرة لبيانات المخاطر التشغيلية.

– مراقبة حالة وحدات العمل.

– الحفاظ على المراقبة المستمرة لملف المخاطر التشغيلية للبنك.

– صاحب الوظيفة سيدعم التنفيذ والصيانة المستمرة.

– عضو في وحدة الدعم العالمي للمخاطر التشغيلية.