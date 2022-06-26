نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الاسبوعيه على الأجهزة والالكترونيات شهر يونيو 2022 بمناسبة عيد الأضحى تخفيضات هائلة في المقال التالي

إليكم آخر عروض جرير للأجهزة 2022م المقدمة لشهر يونيو الجاري، حيث تعتبر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية هي واحدة من أشهر المكتبات الكبيرة التي يتوفر بها كافة الأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها المواطنين داخل المملكة بشكل مستمر ودائم، وتقدم في الفترة الحالية حزمة من العروض والتخفيضات لأننا في موسم أعياد والإقبال يكون كبير فتسعى إلى كسب ثقة العميل بالرغم من أنها كسبتها منذ فترة طويلة، وسنتعرف على هذه العروض في السطور التالية. عروض جرير للأجهزة 2022م يونيو سعر هاتف شاومي 12 برو وصل إلى 3.599 ريال سعودي بدلًا من 4.099 ريال سعودي.

أما هاتف أيفون 13 برو ماكس وصل سعره بعد الخصم إلى 4.999 ريال سعودي بدلًا من 5.699 ريال سعودي.

هواوي نوفا 9 إس إي سعر الهاتف 1.049 ريال سعودي بدلًا من 1.199 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون زكي من شاومي مي تي في بي1 سعرها 1.599 ريال سعودي بدلًا من 2.999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي زد فولدز 3 سعره وصل إلى 6.199 ريال سعودي بدلًا من 6.799 ريال سعودي.

بينما سعر سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا 5.099 ريال سعودي بدلًا من 55.299 ريال سعودي.

أيفون 11 حجم ذاكرة 64 جيجا بايت سعره وصل من 2.999 ريال سعودي إلى 1.999 ريال سعودي.

سعر هاتف سامسونج يدعم الجيل الخامس وصل من 5.499 ريال سعودي إلى 5.699 ريال سعودي.

أما سعر هاتف شاومي 12 وصل إلى 2.799 ريال سعودي بعد أن كان 3.299 ريال سعودي. عروض جرير على الساعات الذكية ساعة شاومي ووتش إس1 أكتيف وصل سعرها إلى 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

أمازفيت بيب يو برو ساعة ذكية سعرها انخفض من 299 ريال سعودي إلى 249 ريال سعودي.

أما ساعة فيت بيت تشارج 5 الرياضية الذكية وصل سعرها من 889 ريال سعودي إلى 759 ريال سعودي.

هواوي ووتش فيت ساعة ذكية سعرها انخفض من 399 ريال سعودي إلى 319 ريال سعودي.

بينما سعر ساعة هواوي ووتش جي تي رانر وصل إلى 899 ريال سعودي بدلًا من 1.299 ريال سعودي.

شاومي ريد مي ووتش 2 لايت سعرها 199 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي.

أبل ووتش إس إي سعر الساعة وصل إلى 1.275 ريال سعودي بدلًا من 1.419 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض جرير الاسبوعيه على الأجهزة والالكترونيات شهر يونيو 2022 بمناسبة عيد الأضحى تخفيضات هائلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الاسبوعيه على الأجهزة والالكترونيات شهر يونيو 2022 بمناسبة عيد الأضحى تخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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