نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي
هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن أكبر الخصومات والعروض القوية والمذهلة التي تكون مُقدمة من خلال سوق العثيم بالمملكة العربية السعودية، وهذا بسبب أنهم يعلمون أن كل العروض والخصومات المتواجدة في هايبر العثيم يكون متميز بها للغاية، كما يتوفر الكثير من العروض والخصومات بالهايبر أما أن يكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية حتى يتم الجذب للكثير من الزبائن، فيمكن توافر هذه العروض والخصومات على كل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مع السلع الغذائية والغير غذائية وكافة ما يتوفر في الهايبر.
عروض العثيم السعودية
سوق العثيم يعد من إحدى الأسواق المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أكبر السلاسل القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتوفر السوق في ترتيبه رقم اثنان في السوق التجاري والمالي والمركزي أيضًا بجهة المبيعات.
كما يكون هذا الهايبر متواجد في ترتيبه بعد هايبر بنده التابع لمجموعة صافولا، وكذلك قامت المجلة الناجحة والشهيرة فوربس بتصنيف الهايبر بعام 2016 على أنه من أكبر وأقوى الأسواق المتواجدة في المملكة.
عروض العثيم المملكة العربية
- كيلو جرام من التمر التمارا الخلاص الذهبي يكون بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عجينة التمر يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من التمر الخلاص القصيم يكون بسعر 10.95 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من التمر الصعقي يكون 53.95 ريال سعودي.
- التمر الخلاص الأحساء مكنوز مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- كيلو جرام من التمر النخيل نوعه خلاص أشقر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 10.50 ريال سعودي.
- 170 جرام من الشيبسي نوعه تسالي بالكاتشب يكون بسعر 3.95 بدلًا من 5.75 ريال سعودي.
- ويفر لواكر تورتينا مقدار 90 جرام يكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عدد 4 حبات من بسكويت بالزن الشوكولاتة والبندق حجم 28 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.80 ريال سعودي.
- شيبسي من النوع إكسل الجبن الفرنسي مقدار 14 * 23 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
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