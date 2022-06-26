نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سيتي فلاور في السعودية بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

عروض سيتي فلاور، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات يكثر الطلب على شراء احتياجات العيد وعلى رأسها ملابس العيد الجديدة فهي عادة اعتاد الجميع عليها وخاصةً الأطفال فهي تشعرهم بجمال العيد وبهجته، وكذلك أصناف الحلوى والشوكولاتة والمكسرات التي تقدم للضيوف في الأعياد بشكل عام، وقد اهتمت متاجر سيتي فلاور بفروعها داخل المملكة بهذه العادات وقدمت مجموعة من احتياجات العيد بخصومات مميزة ومفاجئات أخرى. عروض سيتي فلاور على الملابس لا تقتصر عروض سيتي فلاور بمناسبة العيد على الخصومات والبيع بسعر أقل بل امتدت إلى قسيمة شرائية بقيمة 50 ريال سعودي يحصل عليها المشتري عند شراء ما قيمته 150 ريال وذلك فقط فيما يتعلق بالملابس والأحذية.

ويمكن استردادها في نفس القسم عند الشراء مرة أخرى وإصدار تلك القسيمة متاح حتى الثامن من يوليو أما استردادها فيكون في الفترة من التاسع عشر من يونيو وحتى الحادي عشر من يوليو القادم.

ويشتمل هذا القسم على مجموعة مميزة من الملابس النسائية والرجالية وكذلك ملابس الأطفال.

مثل عباية نسائية بسعر 109 ريال وساري نسائي من القطن سعره 69 ريال.

فستان أطفال بناتي بسعر 54 ريال وبيجامة أطفال بناتي من القطن سعرها 24 ريال.

وكذلك مكملات مثل كاب رجالي ب10 ريال فقط، وحزام رجالي بسعر 11 ريال، وجوارب كاحل رجالية بسعر 6 ريال. عروض خاصة بهايبر ماركت سيتي فلاور كما نعلم فالشوكولاتة والمكسرات وأنواع الحلويات المعلبة المختلفة تقدم عادةً في الأعياد وبالأخص عيد الأضحى.

لذلك توجد عروض عليها خاصة فقط بهايبر ماركت سيتي فلاور وبعض فروع متاجرهم وهي الخبر والخرج والهفوف وبريدة.

ومن المعروض فستق أمريكي وزن كيلو جرام بسعر 45 ريال سعودي بدلًا من 58 ريال.

كذلك سعر الكيلو جرام من توفي رويال هو 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

شوكولاتة أخرى متنوعة بالوزن سعر الكيلة 19.95 ريال.

يوجد كذلك كيس مغلف وزنه 800 جرام من راحة عبارة عن حلوى كريم فاخرة فقط بسعر 14.95 ريال بدلًا من 17.95 ريال.

وأخيرًا الشوكولاتة المطلوبة على مدار العام كادبوري داري ميلك سعر العلبة المكونة من 24*10 جم هو 10.95 ريال بدلًا من 12 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض سيتي فلاور في السعودية بمناسبة عيد الأضحى - ثقفني

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